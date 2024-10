Assoimballaggi, il valore del legno per l'ambiente a Ecomondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 5 all'8 novembre, FederlegnoArredo parteciperà per il secondo anno consecutivo a Ecomondo, l’evento internazionale annuale che si tiene alla Fiera di Rimini dedicato alla green and circular economy, punto di incontro tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, mondo della ricerca e delle istituzioni e mette a sistema gli elementi chiave che definiscono le strategie di sviluppo della politica ambientale dell’Unione Europea.

Tra i protagonisti della manifestazione, Assoimballaggi, che mercoledì 6 novembre ha organizzato il convegno “Imballaggi in legno e sughero tra tradizione e innovazione. Dalla materia prima alla riciclabilità e compostabilità”. L'evento offrirà un’analisi approfondita della filiera del legno, dalla gestione sostenibile delle foreste alla riciclabilità e compostabilità degli imballaggi. Verranno trattati temi centrali come lo studio Lca su imballaggi industriali e casse pieghevoli, primo in Europa nel suo genere, e le sfide poste dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (Ppwr).

"Il nostro settore genera un fatturato di circa 2,5 miliardi di euro e impiega oltre 17.000 addetti. Le sfide future sono legate alla riduzione degli impatti ambientali e sociali, in linea con le aspettative del mercato. In questo contesto, il nostro settore può crescere e qualificarsi ulteriormente, offrendo prodotti in legno che abbiano un valore aggiunto in termini di sostenibilità logistica. Dobbiamo muoverci in questa direzione, mantenendo sempre uno sguardo attento all’Europa”, spiega Andrea Attilio Gava, presidente Assoimballaggi di FederlegnoArredo, che aprirà i lavori con un intervento dedicato alla centralità della sostenibilità per il comparto (qui il programma del convegno).

