In cucina arriva l'intelligenza artificiale: così si evolve il Bimby

Basta dire Bimby e si pensa subito cucina. È infatti l’elettrodomestico più conosciuto quando si tratta di preparare piatti con facilità, ed ora ecco che la Vorwerk – l’azienda conosciuta anche per il Folletto - segna un nuovo passo nell'evoluzione del suo ecosistema introducendo un'intelligenza artificiale che fa arrivare ai fornelli di casa un vero e proprio Chef IA. La novità, insomma, passa attraverso Cookidoo, piattaforma che conta oltre 100.000 ricette e che grazie al Cookidoo Assistant porta una nuova funzionalità digitale che ottimizza la guida passo-passo nelle ricette. Già da questa settimana, ovvero dall’inizio di una fase di accesso anticipato riservata a incaricati alla vendita Bimby, che potranno testarla in contesti reali e far conoscere le virtù dell’assistente virtuale di cucina.

Ad evolversi è in particolare il modello Bimby TM7, che diventa una piattaforma tecnologica dinamica con aggiornamenti digitali e hardware costanti: dopo le prime novità di settembre 2025, questo assistente rappresenta il balzo più importante, introducendo l'AI nel cuore dell'ecosistema. Mantiene intatti i punti di forza di Bimby e Cookidoo, come le ricette collaudate globali, la guida intuitiva e la fedele community, fungendo da sous-chef personale che facilita ricerca, confronto e organizzazione delle ricette. L'assistente trasforma domande quotidiane in indicazioni immediate, rendendo fluido il passaggio da Cookidoo a una cucina "intelligente", riducendo tempi di ricerca, valorizzando ingredienti disponibili e promuovendo una preparazione consapevole che limita sprechi.

Per chi non conoscesse il sistema integrato, Cookidoo è infatti l'anima esperienziale di Bimby, mentre l'Assistant ne è il cervello in apprendimento continuo. Che ora diventa ancor più intelligente, intuitivo e pionieristico nel settore per l'integrazione totale dell’IA. Il tutto dopo essere stato progettato con le indicazioni della community globale e che sarà poi sviluppato grazie alle osservazioni arrivate durante le dimostrazioni.

Poi, dopo la validazione sul campo che include l’Italia (dove l'acquisto del Bimby TM7 include 12 mesi di Cookidoo per esplorare subito questa piattaforma in evoluzione) e altri sei Paesi europei, Vorwerk definirà l'espansione su larga scala della sua versione globale di un vero e proprio Masterchef moderno.