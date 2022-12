GoBeyond, al progetto PipeIn il premio da 50mila euro

PipeIn è il vincitore della call for ideas 2022 di GoBeyond, la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal, e si aggiudica il premio da 50 mila euro messo in palio. In questa sesta edizione, GoBeyond premia l’idea che, grazie ad un sistema predittivo, monitora lo stato di manutenzione delle tubature per prevenire sprechi d’acqua, con l’obiettivo di salvaguardare una risorsa preziosa dell’ambiente.

PipeIn nasce infatti da un dato: in Italia il 40% dell’acqua potabile viene sprecata a causa della pessima manutenzione delle tubature. Il progetto vincitore prevede un hardware, una sonda, inserita all'interno delle tubazioni in grado di effettuare ispezioni autonome, e un software che consente una riduzione del 70% dei costi imprevisti con un aumento della durata del tubo del 20%.

L’edizione di quest’anno ha raggiunto traguardi importanti a conferma della reputazione raggiunta edizione dopo edizione: oltre 350 candidature di startup provenienti da settori ad alto impatto sociale come healthcare, economia circolare, agritech, benessere e attenzione alla sostenibilità ambientale, servizi per la formazione; 45% di iscrizioni in più nella call for ideas rispetto all’edizione del 2021 e quasi il 40% a leadership al femminile, in controtendenza rispetto al trend che in Italia a oggi conta solo il 13,4% del totale di startup a leadership femminile.

Oltre al vincitore, Algor Education, BioFashionTech, Regusto, Clearbox AI, Bi-Rex sono i sei finalisti che si sono aggiudicati percorsi di advisory messi a disposizione dai partner di GoBeyond. Numerose anche le menzioni assegnate dai partner alle idee imprenditoriali che si sono particolarmente distinte in questa edizione: Mamacrowd e SheTech premiano TA-DAAN per aver portato un settore tipicamente offline, quello dell’artigianato locale, nel mondo online; SheTech sceglie BioFashionTech, Civica, Nantoo, Clearbox AI, Bi-Rex, in quanto fondate da imprenditrici.

Grazie al continuo processo di consolidamento e potenziamento sviluppato in questi anni, GoBeyond è oggi un programma strutturato su tre pilastri: la Call for ideas, l’Academy e la Community. Il progetto incoraggia lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali con un impatto positivo sulla società, privilegiando non solo idee orientate all’innovazione tecnologica, ma anche tutti quei progetti che nel lungo periodo contribuiscono alla costruzione di un futuro più responsabile, digitale e inclusivo. In Sisal, infatti, l’innovazione responsabile è ormai un pillar strategico dell’azienda che si traduce nell’orientamento della ricerca verso progetti e innovazioni volti al miglioramento della comunità.

Da più di un anno, GoBeyond è presente anche su Instagram con l’obiettivo di aprire un dialogo costante con gli imprenditori del futuro e raccontare testimonianze di successo.

GoBeyond anche quest’anno è stato supportato da importanti e prestigiosi partner come: Italian Tech, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog - part of Capgemini Invent, K&L Gates, Angels4Women, Mamacrowd, B Heroes, Alkemy, Carter & Benson, Foundation-C, SheTech, StartupItalia, Startup Geeks e La Carica delle 101.

PIATTAFORMA DI INNOVAZIONE RESPONSABILE

GoBeyond è la piattaforma di innovazione responsabile di Sisal che incoraggia lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e supporta le startup con un elevato impatto sulla comunità e sul territorio. Nel corso degli anni il progetto si è evoluto da singola progettualità di responsabilità sociale, che comprendeva una semplice call for ideas, a un programma strutturato, “always-on” a sostegno dell’ecosistema delle startup in Italia. Tre i pilastri strategici: una call for ideas che premia le startup a impatto sociale, un’Academy per formare i futuri innovatori e una Community che connette idee, persone ed esperienze legate al mondo dell’innovazione responsabile.

Dal 2022 GoBeyond si è dotato di una nuova identità visiva posizionandosi sul tema dell’innovazione responsabile.

GoBeyond ha sempre valorizzato in tutte le sue edizioni startup con un elevato impatto sull’ambiente e sulla comunità, per questo nel 2022 focalizzato il supporto verso quelle startup che innovano responsabilmente, non focalizzandoci esclusivamente sulle innovazioni di tipo tecnologico ma premiando quelle in grado di avere un impatto positivo e di lungo periodo e che rispondono a un problema o bisogno reale della società. Posizionamento e brand image riflettono e dimostrano l’impegno di Sisal nel costruire un futuro più responsabile, un impegno che perdura nel tempo e che favorisce la crescita ecosistemica dell’imprenditoria a impatto sociale.

GoBeyond, a differenza di altri attori nello scenario startup, ha sempre erogato un grant equity-free a favore delle startup vincitrici, senza quindi che Sisal entri direttamente nel business della startup né nelle quote azionarie dell’impresa. Per un supporto quanto più integrato alle startup, GoBeyond si avvale di un network di partner di alto valore che sposa la visione di Sisal per colmare le esigenze di business delle startup attraverso servizi e consulenza.

La call for ideas nasce per incoraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali italiane, permettendo a un’idea con un alto potenziale innovativo, di trasformarsi in un progetto di valore fondato sull’esperienza di un network di realtà di successo, gli Enabling Partner. Sisal, dal 2014, continua il proprio percorso di sostegno all’innovazione attraverso un supporto alle startup e ai giovani talenti del nostro Paese.

Nelle sei edizioni sono state oltre 1.150 le startup raccolte; oltre 350.000 euro erogati (si fa riferimento solo a 5 edizioni perché l’erogazione del grant al vincitore 2022 avverrà dopo l’annuncio il 2 dicembre 2022); 26 partner a supporto del progetto

La community di GoBeyond nasce per connettere tutti coloro che vogliono trasformare il mondo in cui viviamo e affrontare le sfide sociali, ambientali, economiche del presente. Progetti realizzati, storie, idee, esperienze, ovvero tutto ciò che può ispirare i GoBeyonders del futuro è condiviso attraverso la pagina Instagram e il nostro sito, dando così la visibilità necessaria alle startup per crescere e fare networking. Una community attiva e riconosciuta sui temi dell’innovazione responsabile.

Tutte le informazioni e gli approfondimenti sul sito www.gobeyond.info