Innovazione, Sisal partner di Milano Digital Week e Wired Next Fest

Sisal ha nel suo Dna l’innovazione e ribadisce il proprio impegno sostenendo due tra i più importanti appuntamenti dedicati alle competenze digitali e all’innovazione tecnologica: Milano Digital Week e Wired Next Fest.

“L’innovazione rappresenta un pilastro fondamentale della nostra evoluzione strategica, il principale fattore di crescita che ha fatto di Sisal una azienda digitale a livello internazionale – ha commentato Francesco Durante, ceo di Sisal -. Per questo abbiamo deciso quest’anno di partecipare attivamente a due dei più importanti eventi italiani dedicati all’innovazione, per confrontarci e riflettere sugli impatti della tecnologia e del digitale sulla società e la vita delle persone. Come Sisal vogliamo testimoniare, forti di una storia di oltre 75 anni, la centralità della trasformazione digitale nel costruire un ecosistema dell’innovazione sempre più competitivo e sostenibile, in Italia e all’estero”.

La partnership con Milano Digital Week vede la presenza dell’azienda il 5 e 6 ottobre, alla Tech Talent Factory Randstad, con un Hackathon per coinvolgere diplomati in materie Ict e digitali nell’identificare idee e soluzioni per contribuire a risolvere le sfide ambientali, sociali, economiche e culturali.

Si prosegue il 9 ottobre alle ore 11.45 presso la sede di Sisal in via Ugo Bassi 6 con il panel “Verso una AI più etica e responsabile”, presenti Stefano De Vita, responsible Gaming & Market Intelligence Director di Sisal, Luisella Giani, Europe and Middle East head of Digital Enterprise Advisory di Avanade e Stefano Mainetti, professore aggregato PolimiI Graduate School of Management, moderato da Sergio Amati, direttore generale IAB Italia.

Sempre il 9 ottobre alle ore 15.00 presso il Museo della Scienza e della Tecnologia si esplorerà anche il tema delle tecnologie abilitanti del Metaverso, con una tavola rotonda dal titolo “Metaverso – cosa c’è oltre la Keyword” con la partecipazione di Mario Martinelli, chief Technology officer di Sisal, Lorenzo Montagna, ceo Secondastella VR, Simona Zanette, ceo Hearst Digital e Gianluca Polegri, head of Digital services Engineering.

Tutti gli eventi sono disponibili in streaming sul sito della Milano Digital Week www.milanodigitalweek.com.

Per sensibilizzare sui possibili impatti ambientali del digitale Sisal, nell’ambito di Milano Digital Week, ha deciso anche di sostenere il progetto Zed-Zero emission digital, il Manifesto programmatico, promosso da IAB Italia, che unisce linee guida di comportamento e buone pratiche contro l’inquinamento digitale fornendo strumenti concreti di misurazione delle emissioni di CO2 legate alle attività online per aziende e persone. Il Manifesto sarà reso disponibile digitalmente sul sito ufficiale di Milano Digital Week e anche nelle principali sedi degli eventi della manifestazione.

Durante questa settimana di appuntamenti, Francesco Durante salirà sul palco di Wired Next Fest sabato 7 ottobre alle ore 16.55 assieme al direttore di Wired, Federico Ferrazza: si parlerà di trasformazione digitale e competenze in una intervista su “La formazione al centro dell’innovazione”.