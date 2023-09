L’Università Cattolica ricorda il professor Guido Vestuti

La figura di Guido Vestuti

Il professor Guido Vestuti, scomparso il 16 febbraio 2022 all’età di 91 anni, è stato un brillante avvocato di diritto civile e commerciale, studioso e professore di Storia del Pensiero Sociologico presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha dedicato gran parte della sua vita all'analisi e alla comprensione delle trasformazioni sociali, economiche e istituzionali nelle società avanzate. Il suo lavoro ha spaziato attraverso diverse discipline, comprese la sociologia, l'economia, il diritto, la storia e la cultura. La sua capacità di adottare un approccio multidisciplinare lo ha reso una figura di riferimento per gli studiosi interessati ai cambiamenti che si verificano nella società moderna. Uomo di profonda umanità e di spiccato senso delle istituzioni, Guido Vestuti ha lasciato un vuoto enorme negli ambiti accademici e professionali nei quali ha operato.

Il bando del Premio di laurea "Guido Vestuti"

L'iniziativa è promossa dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questo concorso è aperto a laureati in un corso di laurea magistrale presso l'Università Cattolica che hanno discusso la loro tesi nell'anno accademico 2021/2022 su argomenti correlati al tema "I mutamenti sociali, economici e istituzionali nell'era delle transizioni digitali". Questo argomento rappresenta un terreno fertile per la ricerca, poiché le sfide poste dalla digitalizzazione hanno un impatto significativo su ogni aspetto della società contemporanea. La scadenza per la presentazione delle candidature è venerdì 15 settembre.

Gli obiettivi del Premio di laurea "Guido Vestuti"

I tre premi di laurea "Guido Vestuti" da 1500 euro ciascuno sono dedicati a promuovere una riflessione approfondita e multidisciplinare sulle questioni relative ai rapporti tra il cambiamento negli assetti istituzionali, nazionali e internazionali, e nelle aggregazioni sociali e le transizioni digitali, prendendone in considerazione gli aspetti sociologici, economici, giuridici, istituzionali, storici e culturali.

Questi premi incentivano gli studenti a esplorare un'ampia gamma di discipline, comprese la sociologia, l'economia, il diritto, le scienze politiche, la storia e la cultura, al fine di comprendere meglio il contesto complesso in cui si svolgono le trasformazioni digitali.

L'approccio multidisciplinare e interdisciplinare è un elemento chiave di questa iniziativa. La digitalizzazione non è solo una questione tecnologica, ma ha impatti profondi su come le istituzioni funzionano, come le economie si sviluppano, come i diritti e le leggi vengono definiti e applicati, e come le comunità interagiscono. Pertanto, gli studenti partecipanti a questo concorso sono incoraggiati a considerare gli aspetti sociologici, economici, giuridici, istituzionali, storici e culturali delle transizioni digitali.