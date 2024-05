L'AI per tutti: il futuro dell'intelligenza artificiale secondo Samsung

Il futuro dell'intelligenza artificiale fa così paura? Tra deep fake e scenari alla Terminator, le suggestioni farebbero pensare a un approccio timoroso da parte degli italiani. E invece pare che ci sia un generale clima di fiducia e che anzi il 79% della popolazione consideri l'AI un'alleata nella vita di tutti i giorni.

Sono i dati che emergono da una ricerca condotta da Human Highway di Milano per Samsung e secondo cui la metà degli intervistati vedono come punto di forza delle nuove tecnologie soprattutto il risparmio di tempo attraverso smartphone e laptop. Ma, in un periodo in cui diventa sempre più importante la sostenibilità, per il 70% l'applicazione principale delle intelligenze artificiali è quella di aiutare a contenere i consumi energetici.

E proprio questo futuro non più così remoto è al centro del concetto di "AI for All" di Samsung, da anni impegnata nello sviluppo del cosidetto IoT (l'internet "delle cose"). L'azienda coreana ha presentato nella SmartThings Home di Milano - durante l'evento Samsung AI Days - i risultati dele nuove ricerche da cui è emerso anche una fotografia del mercato sempre più interessato al tema. Negli ultimi 5 anni, infatti, sono cresciuti del 262% gli investimenti sulle intelligenze artificiali da parte delle aziende, arrivando complessivamente nell'ultimo anno, come ha spiegato Irene Di Deo, ricercatrice senior dell’Osservatorio dell’Artificial Intelligence del Politecnico di Milano.

Sintomo che il mondo delle intelligenze artificiali è tutt'altro che astratto. Come ha confermato in collegamento da New York Eugenio Zuccarelli, data scientist e autore di “Intelligenza Artificiale: Come usarla a favore dell’Umanità”, raccontando un contesto - quello statunitense - in cui le AI fanno già la loro parte nella vita quitidiana, soprattutto nella gestione delle vacanze, ma anche nei piccoli compiti giornalieri.

Che è esattamente l'ambito in cui si prefissa di intervenire Samsung. Lo hanno spiegato bene Nicolò Bellorini, vice president head of business mobile experience - che ha parlato dell'impatto delle AI su smartphone e wearable - Bruno Marnati, vice president head of audio video - che si è concentrato sulle smart tv - e Daniele Grassi, vice president head of home appliances - che ha raccontato il futuro degli elettrodomestici. In particolare, i tre hanno sottolineato come la strategia di Samsung sia quella di tenere le intelligenze artificiali al servizio dell'utente, per rendere la sua vita più semplice e piacevole, integrandole nei vari dispositivi in uso quotidianamente.