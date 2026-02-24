L'auto volante eVTOL e il futuro della mobilità

Il futuro è già in mezzo a noi. A Tokyo è stata presentata eVTOL (Electric vertical takeoff and landing), un'auto volante a propulsione elettrica e guida autonoma. Progettato per decollare, atterrare e volare verticalmente, nell'aspetto ricorda un drone gigante o un elicottero. È stato pensato per la mobilità urbana (aerotaxi), per ridurre il traffico. Indubbi i vantaggi per l'ambiente, grazie all'assenza di emissioni inquinanti e un assai ridotto inquinamento acustico rispetto agli elicotteri.

La scorsa estate il prototipo VX4 di Vertical Aerospace ha compiuto il primo volo pilota eVTOL tra due aeroporti nel Regno Unito, decollando dall'aviation test centre presso Cotswold Airport e atterrando all'aeroporto RAF Fairford, sede del prestigioso Royal International Air Tattoo (RIAT).

La tratta di 27 km è stata coperta ad una velocità di circa 185 km/h, con un'altitudine di crociera intorno 550 metri. Al RIAT 2025, la più grande esposizione militare aerospaziale al mondo, il VX4 è stato l'unico velivolo elettrico presente, offrendo una vetrina anche al settore della difesa e delle missioni speciali.