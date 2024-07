Malpensa, decolla e atterra il primo volo con un drone cargo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il drone elettrico a decollo e atterraggio verticale si alza in cielo con il suo carico di merci e le porta a destinazione senza alcun problema. Operazione che segna l’inizio di una rivoluzione nella logistica perché ieri notte a Milano Malpensa è stato effettuato con successo il primo test di volo.

Il drone Nimbus di Techno Sky, società del gruppo Enav, è infatti partito dalla Cargo City dello scalo gestito da Sea con ha bordo un carico leggero di merci e ha raggiunto il magazzino logistico di Barbarini & Foglia, percorrendo 8 chilometri tra andata e ritorno.

Questo test con un drone-cargo è stato realizzato grazie al progetto europeo U-Elcome coordinato da Eurocontrol nel contesto del consorzio Sesar 3 Joint Undertaking, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Cef-The Connecting Europe Facility in cui Sea ha il ruolo di coordinatore della Sandbox di Milano, un ambiente di prova controllato, fisico o virtuale, in cui dopo aver intrapreso un dialogo con Enac è possibile sperimentare attività sfidanti dal punto di vista regolatorio e tecnologico, per un periodo di tempo limitato.

Obiettivo del progetto, sperimentare soluzioni innovative per il trasporto merci tramite droni e contribuire allo sviluppo dei servizi U-space, l’insieme di servizi volti a regolare l’accesso sicuro ed efficiente dei droni nello spazio aereo. Questa modalità di trasporto innovativa punta a ottimizzare i tempi di consegna delle merci, ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la sostenibilità ambientale.

Sea collabora con numerosi partner italiani, tra cui Enav, D-flight, EuroUsc Italia, Telespazio, Techno Sky e Dronus nella pianificazione e sviluppo delle campagne di volo, e con Enac per gli approfondimenti normativi e gli aspetti autorizzativi.

Nel corso del sono previsti altri operati da con Dronus, e altri operatori nell'ambito del Cluster Italiano dimostrativo coordinato da Enav.