"Non ha la nostra fiducia". OpenAI licenzia il fondatore di ChatGpt

Rivoluzione a sorpresa ai vertici di OpenAI, la no profit a cui fa capo ChatGPT. Come confermato in una nota ufficiale, l’amministratore delegato nonché co-fondatore Sam Altman è stato licenziato, al suo posto è nominata ad interim la chief technology officer Mira Murati. Nel comunicato giunto in serata è stato evidenziato che il 38enne darà il suo addio anche al consiglio di amministrazione. “Non è stato sincero nelle sue comunicazioni con il consiglio e non ha la nostra fiducia” , la motivazione ufficiale.

Il licenziamento di Sam Altman dalla carica di CEO di OpenAI rientra nel processo di revisione voluto dal consiglio di amministrazione, che ha concluso che il fondatore di ChatGPT non è stato sempre "candido nelle sue comunicazioni con il consiglio di amministrazione, ostacolando le sue capacità all'esercizio delle sue responsabilità. Il cda non ha fiducia nelle sua capacità di continuare a guidare OpenAI" .

Mira Murati, attuale Chief Technology Officer, sarà l’amministratore delegato ad interim, con effetto immediato. La società è già al lavoro per la ricerca del successore a titolo permanente in qualità di CEO. Contattato da The Verge, il dipartimento delle comunicazioni di OpenAI ha rifiutato di fornire ulteriori commenti rispetto alla nota diramata in serata. Si tratta di una svolta inattesa considerando che Altman è stato il volto principale di OpenAI, che probabilmente ha dato il via all'attuale corsa agli armamenti dell'IA con il popolarissimo ChatGPT nel 2022. Proprio la settimana scorsa, Altman ha tenuto un intervento durante la conferenza DevDay dell’azienda, dove ha annunciato una serie di nuovi importanti aggiornamenti per competere con altre grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Google. Giovedì, invece, l’ormai ex CEO è intervenuto anche alla conferenza sulla cooperazione economica Asia-Pacifico.