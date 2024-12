Podcast e TikTok per stare al passo coi tempi 

Ascolta ora 00:00 00:00

Il carattere multimediale della comunicazione di Regione Lombardia, con un’attenzione particolare rivolta anche a strumenti che tipicamente non fanno parte del “bouquet” informativo di una istituzione, trova sintesi in alcune iniziative sviluppate proprio in questi giorni. Regione Lombardia ha infatti lanciato “Ascolta la Lombardia”: canale podcast ufficiale approdato su Spotify e accessibile anche dal sito www.eventi. regione.lombardia.it.

Sempre più ascoltati e apprezzati, i podcast sono uno strumento innovativo che hanno rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento e dell’informazione e Regione Lombardia, attenta allo scenario di riferimento e alle evoluzioni nel mondo della comunicazione, ha deciso di inserire i podcast nel proprio ecosistema digitale. “Ascolta la Lombardia” si pone l’obiettivo di fidelizzare l’utente e avvicinare sempre di più il cittadino alla vita della Pubblica amministrazione.

Il lancio del canale è stato caratterizzato da una miniserie, in cinque puntate, dedicata a “palazzi, spiazzi e ospiti volanti”, concentrandosi sui grattacieli della Regione: Palazzo Lombardia (che ospita la Giunta) e il Pirellone (sede del Consiglio regionale). In questi giorni, poi, saranno disponibili alcune nuove proposte dedicate all’attività del “Trauma team di Niguarda” e di “Areu” (Agenzia regionale emergenza urgenza) e alla marcia di avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 con la conduzione del giornalista Giovanni Bruno, editorialista di Sky, che ha raccolto le testimonianze del campione paralimpico Simone Barlaam e del pluricampione olimpico Antonio Rossi. Spostando l’attenzione alle iniziative social, da evidenziare il grande successo dalla recentissima campagna di sensibilizzazione per il contrasto alle infezioni sessualmente trasmissibili. Puntando soprattutto su Instagram e TikTok per raggiungere in particolare le fasce di età più giovani, la campagna “Basta un ISTante”, attraverso i contributi dei creator Giovanni Brugnoli e Sofia Cerio, su Instagram ha fatto registrare ottimi risultati. Su Instagram, le visualizzazioni video hanno superato quota 481mila, raggiungendo più di 279mila account con oltre 22.400 interazioni totali, mentre TikTok ha mostrato una crescita ancora più impressionante, con più di 2.100.000 visualizzazioni video, oltre 784mila account raggiunti superando le 34mila interazioni totali.

«La campagna “Basta un ISTante” – spiegano da Palazzo Lombardia - è stata concepita con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi evitabili legati alle infezioni sessualmente trasmissibili.

Attraverso messaggi chiari e diretti, si vuole incoraggiare l’adozione di pratiche di prevenzione semplici ma fondamentali, come l’uso del preservativo e l’accesso a vaccinazioni disponibili per alcune infezioni. Il messaggio principale è che basta davvero un piccolo gesto di consapevolezza per proteggersi e vivere serenamente le proprie relazioni».