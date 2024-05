Politecnico di Milano e Premio Stromboli lanciano il progetto "mobilità sostenibile per le isole"

NME-Next Mobility Exhibition, la fiera dedicata a mezzi, soluzioni, politiche e tecnologie per la mobilità sostenibile in corso nei padiglioni di Fiera Milano a Rho fino al 10 maggio è anche un grande laboratorio di idee e progetti “giovani” che coinvolge il mondo delle università come dimostra l'incontro "Mobilità sostenibile per le isole", organizzato dal Premio Stromboli in collaborazione con il Politecnico di Milano.

La mobilità sostenibile è infatti il tema di ricerca della categoria "atenei" del Premio di quest'anno e gli studenti delle classi di laurea magistrale di Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Mobility Engineering e Pianificazione Urbana e Politiche Territoriali del Politecnico di Milano dovranno sfidarsi a sviluppare progetti di mobilità sostenibile per le realtà insulari, con particolare riferimento all’isola-vulcano.

NME-Next Mobility Exhibition e Premio Stromboli in questa occasione collaborano insieme per rispondere alle sfide dell'agenda 2030 della Commissione Europea e per porre maggiore attenzione su questo tema a favore anche delle piccole comunità e che, grazie alla partnership con il Politecnico di Milano, potrà trovare nuove soluzioni. I progetti di ricerca saranno presentati a fine maggio e il migliore riceverà il Premio durante le giornate dell'evento che si tiene dal 10 al 14 luglio all’insegna di arte, cultura e nuove tecnologie.

Eventi diffusi in tutta l’isola coinvolgeranno popolazione, turisti e ospiti in percorsi artistici, talk ed esperienze immersive. L’edizione 2024 premierà tre categorie: arte contemporanea, tecnologie digitali e atenei che appunto in questa occasione dovranno attraverso attività di ricerca studiare soluzioni e nuovi servizi nell’ambito della mobilità.

"Stromboli è un'isola estrema, caratterizzata da una straordinaria bellezza ma anche dalla fragilità del contesto naturale e dalla difficoltà di intervento. Qui le sfide della sostenibilità sono amplificate a tutti i livelli.

La ricerca di soluzioni innovative per la mobilità e i trasporti sostenibili a Stromboli sarà uno stimolo per esplorare nuove frontiere dell'innovazione e dell'eccellenza creativa" spiega il responsabile del progetto ricerca del Politecnico di Milano, ordinario di Pianificazione dei Trasporti - Dipartimento di Meccanica.