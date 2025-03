Quei robot maggiordomi che semplificano la vita

Ascolta ora 00:00 00:00

«Mettetemi a posto la spesa», e la spesa viene disposta sul tavolo della cucina. A questo punto i due collaboratori domestici esaminano ogni singolo prodotto e iniziano a collocarlo al suo posto: uno apre il frigo, l’altro un cassetto. Il punto è che non sono due persone ma due robot umanoidi. Non solo, ma collaborano tra di loro, scambiandosi informazioni. È quello che si vede nell’ultimo video ormai divenuto virale di Figure, che già l’anno scorso presentò la demo di un suo umanoide su cui era stata installata OpenAI (adesso si sono staccati dalla società di Altman).

Helix, questo il nome del nuovo robot, è pensato specificamente per le mansioni domestiche. Magari vi potranno sembrare un po’ lenti, ma siamo solo all’inizio, e pensate a cosa stanno facendo da soli. Rispondono alle istruzioni date semplicemente parlandogli, analizzano l’ambiente, comunicano tra loro, e agiscono riconoscendo e manipolando oggetti mai conosciuti prima. Tutto questo in una casa, che non è proprio l’ambiente ideale in cui far lavorare un robot (a differenza di una fabbrica, dove i robot vengono usati da anni anche per costruire automobili, per esempio, ma le azioni e i movimenti sono più standardizzati).

Per carità, quello che vediamo nelle demo va preso sempre con le pinze (non robotiche). Anche quando vediamo esibizioni di salti mortali non sappiamo quante volte il robot sia finito steso lungo sul pavimento. È come vedere la ripresa definitiva. Figure però, come giovane startup, si sta portando molto avanti su una strada poco battuta (e che promette bene pensando anche a possibili sviluppi per aiuti a persone disabili), e con l’accelerazione dell’AI assisteremo a un più veloce progresso della robotica domestica. I costi? Alti per adesso, ma si abbasseranno, come è sempre stato per le innovazioni tecnologiche.