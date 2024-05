"Quo vadis Terra?". A Genova l'evento de il Giornale

«Quo vadis Terra?». Nell’era della transizione verde, il destino del nostro Pianeta appare incerto. Esigenze economiche, aspettative di benessere e dilemmi etici si intrecciano nella sfida della sostenibilità energetica, vera e propria scommessa di un capitalismo in piena metamorfosi: ma la direzione sinora intrapresa è davvero quella giusta? Il tema sarà al centro dell’evento con cui il Giornale prosegue le celebrazioni per i suoi primi cinquant’anni (qui il link per l'iscrizione gratuita). Dopo le tappe di Milano e Torino, il quotidiano fondato da Indro Montanelli approderà a Genova mercoledì 15 maggio per una speciale mattinata di confronti e di dibattiti nello stile anticonformista che lo distingue.

Dalle 9 alle 13 a Palazzo Ducale, nel cuore della città della Lanterna, alcuni protagonisti dell’attualità, dell’economia e dell’impresa dialogheranno con le più apprezzate firme della testata, secondo un format ormai collaudato e apprezzato. Due i panel in programma, seguiti da un interessante faccia a faccia finale: quello tra il Direttore de il Giornale, Alessandro Sallusti, e Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

"Individuare una ricetta che tenga insieme lo sviluppo compatibile, cioè la salvezza dell'ambiente, con la salvezza del genere umano e cioè con il mantenimento dei livelli di benessere e di crescita, è un tema fondamentale", ha spiegato Sallusti introducento l'appuntamento di Genova, che si inserisce in una serie itinerante di convegni organizzati per festeggiare i cinquant'anni de il Giornale. Questa - ha spiegato il Direttore - "è una buona occasione per ricordare cosa siamo stati ma anche per capire che cosa potremmo essere nei prossimi cinquant'anni".

A inaugurare l’evento, che ha come partner Banco Bpm, Eni, Gruppo FS e Tim, sarà il sindaco di Genova, Marco Bucci, affiancato dal Direttore Alessandro Sallusti. Poi, spazio ai dibattiti. "Il prezzo della sostenibilità" sarà l’argomento al centro di un confronto tra Mario Tartaglia (Responsabile FS Research Centre Gruppo FS), Luigi Merlo (Presidente di Federlogistica-Conftrasporto) ed Elena Flor (Responsabile Esg Steering di Intesa Sanpaolo). A moderare la conversazione, Hoara Borselli.

La giornalista cederà poi il palco al Vicedirettore de il Giornale, Nicola Porro, che animerà un dibattito sulle nuove frontiere tecnologiche della transizione energetica, tra opportunità, innovazioni e utopie green. «Basterà la tecnologia?». Sul palco, a discuterne, Raffaella Luglini (Direttore Sostenibilità di Leonardo), Maria Enrica Danese (Direttore Comunicazione & Sostenibilità Tim) e Matteo Cidda (Responsabile Comunicazione e Responsabilità Sociale di Banco Bpm).

Infine, a chiudere la mattinata di lavori, la già annunciata intervista al ministro Gilberto Pichetto Fratin, condotta da Alessandro Sallusti. Dopo una mattinata ricca di spunti, di idee e di voci autorevoli, l’esclusivo colloquio con l’esponente di governo sarà l’occasione per fare il punto sulla transizione energetica in Italia e in Europa, anche alla luce della sfida lanciata dallo stesso esecutivo per arrivare, entro la legislatura, a un quadro giuridico di norme per il ritorno al nucleare.

L'evento - lo ricordiamo - è ad accesso libero fino ad esaurimento posti, previa iscrizione, e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul nostro sito.