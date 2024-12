Regali di Natale, il cartone è il protagonista delle feste

Ascolta ora 00:00 00:00

I pacchi di cartone sono i grandi protagonisti dei regali delle feste, ma ormai anche di tutto l’anno perché sono il contenitore degli oggetti, dai più preziosi a quelli più comuni, confezionati per garantire sicurezza e sostenibilità. Complice l’e-commerce, che è sempre più presente nelle scelte di acquisto delle festività, il cartone ondulato - questo è il nome corretto del cartone da imballo - vive un momento di grande popolarità.

Anche se ci è ormai familiare il “sorriso” stilizzato stampigliato sui pacchi di cartone del più grande provider di consegne del mondo, pochi sanno che l’industria del cartone ondulato è oggi all’avanguardia, un'eccellenza del Made in Italy e che questo materiale è un punto di riferimento per tutto il settore del packaging.

Secondo gli ultimi dati Gifco il mercato italiano, con un valore di oltre 4 miliardi di euro e una produzione di quasi 8 miliardi di metri quadrati nel 2023, è infatti il secondo mercato europeo di questo materiale, apprezzato nel mondo per qualità e livello tecnologico. Non solo, l’Italia è anche in testa nella classifica dei Paesi esportatori.

VERSATILE E SOSTENIBILE

Le caratteristiche di versatilità del cartone ondulato consentono a questo materiale di assumere forme e qualità uniche. Dalle confezioni dei profumi e delle essenze a quelle dei prodotti alimentari di eccellenza, dall’elettronica di consumo fino agli imballi di protezione per le spedizioni, infatti, la sua duttilità lo fa diventare parte del prodotto, momento essenziale per gratificare i sensi e occasione unica per scoprire la bellezza del bene che protegge e valorizza. Se a questo si aggiungono le caratteristiche di sostenibilità che fanno un punto di riferimento per il riciclo e il riuso, i suoi vantaggi somno ancora più evidenti.

Il cartone ondulato infatti è biodegradabile e riciclabile al 100% e in Italia l’80% della fibra utilizzata per produrlo ha una seconda vita perché proviene da materiali di riciclo. Il 20% invece è ricavato da foreste gestite secondo rigorosi criteri di sostenibilità ambientale, garantendo così il massimo rispetto per il nostro pianeta (Fonte: Comieco).

A PRINT4ALL 2025 IL FUTURO DEL CARTONE ONDULATO

Questo mondo e tutta la tecnologia di produzione e imballaggio sono al centro di Print4All, la manifestazione organizzata da Fiera Milano con le associazioni di settore Argi e Acimga che si terrà dal 27 al 30 maggio 2025. In occasione della fiera dedicata alle tecnologie per la stampa, l’eccellenza del cartone ondulato sarà raccontata e valorizzata attraverso Corrugated Experience che, grazie anche alla collaborazione con l’associazione dei trasformatori rappresentati da Gifco, sarà un punto di riferimento e aggregazione in cui scoprire le applicazioni e conoscere i trend più significativi di efficienza, sostenibilità e materiali innovativi per tutta la filiera.

Un’area di grande interesse con un inedito percorso esperienziale e di formazione che guarda ad ogni fase del processo fino al prodotto finito: un “tour” ideale attraverso il quale scoprire le potenzialità del cartone ondulato dalla sua produzione alla trasformazione fino alla stampa.