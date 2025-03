Robotica e AI nei parchi a tema: cosa può cambiare

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate di poter incontrare C1-P8 (che nella traduzione in italiano divenne R2-D2, mah), oppure C3-PO, e poterci interagire come fossero reali. Perché saranno reali. In questa direzione si stanno muovendo la robotica e l’AI anche per i parchi a tema, e in particolare con l’innovativo motore fisico sviluppato da Nvidia con Disney Research e Google Deepmind.

Infatti sono stati proprio i droidi BDX ispirati a Star Wars a comparire sul palco accanto al CEO di Nvidia Jensen Huang. Newton in realtà potrà essere utilizzato nella robotica in vari campi e contesti, non solo nei parchi Disney, vista la sua capacità di relazionarsi con ambienti e oggetti e situazioni in modo intelligente (ma avrà la concorrenza di tutte le altre aziende di robotica, che non stanno a guardare, ogni giorno esce un prototipo).

Nvidia, comunque, a fine anno rilascerà una versione iniziale open source di Newton entro il 2025, ma vista la velocità con cui evolve l’AI potrebbe essere disponibile per i

test anche prima. In ogni caso presto potremmo incontrare i nostri droidi preferiti di Star Wars. Non ci saranno né il T-800 né il T-1000 (non sono Disney), meno male, hai visto mai venissero fuori davvero troppo realistici.