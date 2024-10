Smart Label, al via gli Host Innovation Award 2025

L’innovazione è sempre più centrale per il grande mondo Ho.Re.Ca. - acronimo di Hotellerie, Restaurant & Cafè - che è tornato a crescere come evidenzia un approfondimento del Rapporto Annuale Ristorazione di Fipe Confcommercio, da parte di Bain & Company Italia che indica un aumento degli introiti tra il 4 e il 5% nel 2024 mentre uno studio di McKinsey & Company mostra che in Italia il turismo – che contribuisce in modo significativo al business del settore fuoricasa – rappresenta circa il 10% del Pil.

Scenario che si traduce in investimenti: da una parte, nella creazione di esperienze phygital e l’integrazione della intelligenza artificiale; dall’altra, nello sviluppo di materiali ecocompatibili, interazioni multisensoriali, biomateriali e di processi produttivi carbon-free. Innovazioni e approcci progettuali che avranno un impatto sempre maggiore su ristorazione e hospitality. E che da tredici anni viene esplorata da Smart Label – Host Innovation Award, riconoscimento promosso da HostMilano e Fiera Milano in partnership con POLI.design e con il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale che in sei edizioni ha visto la presentazione circa 950 candidature, con oltre 280 prodotti premiati.

Anche per la settima edizione del premio che prende il via, gli Award saranno attribuiti durante HOSTMilano, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità professionale e il fuoricasa che si terrà in fieramilano dal 17 al 21 ottobre 2025. Una commissione composta da docenti del Politecnico di Milano ed esperti valuterà le proposte per le categorie Smart Label, Innovation Smart Label e Green Smart Label. Previste anche le Menzioni Speciali per i prodotti food & beverage. La deadline per l’invio delle candidature è per il 30 aprile 2025 (qui il regolamento per partecipare). Qui, tutti i dettagli sul regolamento. Durante la manifestazione, oltre all’esposizione dei prodotti vincitori nell’area Smart Label e la pubblicazione di un Index che ne raccoglie foto e genesi, si terranno anche i Design Talks, seminari di aggiornamento dedicati ad architetti ed esperti del settore ospitalità che approfondiranno le tematiche dell’innovazione sostenibile declinate nel design, i concept e i format. Un’altra iniziativa nasce che dalla partnership fra HostMilano e POLI.design, e vede il patrocinio di NEWH – The Hospitality Industry Network.

I progetti candidati esplorano quattro macro-aree: Smart Label, Innovation Smart Label, Green Smart Label e Menzioni speciali. Nel tempo, molte le proposte che hanno posto l’enfasi su co-creazione ed esperienza d’uso, prodotti e attività condivisi in cui gli utenti diventano sempre più parte dei processi grazie ad apparati e tecnologie che permettono loro di svolgere un ruolo attivo come ad esempio sistemi automatici o semi-automatici per la preparazione in tempo reale di alimenti.

Un trend importante è la sostenibilità: materiali riciclati e tecnologie che riducono i consumi sono veri e propri valori riconosciuti dal contest. La connettività è il terzo tema. Oggetti intelligenti e connessi che creano ecosistemi per ottimizzare l’uso, avviare processi di manutenzione programmata e preventiva, controllare costi ed evitare malfunzionamenti o bloccare la filiera, come i progetti IoT capaci di connettere diverse realtà e generare ecosistemi a uso della filiera. Infine, le soluzioni che incontrano i nuovi stili alimentari e che facilitano l’inclusione alimentare, cioè quei prodotti “flessibili” che soddisfano i bisogni e le preferenze degli utenti, quali i dispositivi per gestire le preparazioni in parallelo e, quindi, rispondere a intolleranze o scelte etiche specifiche.

“In un momento sfidante come quello che stiamo vivendo, il ritorno di Smart Label – Host Innovation Award è ancora più significativo, un riconoscimento all’innovazione avanzata di livello mondiale, fiore all’occhiello di una manifestazione che già di per sé è il riferimento globale indiscusso del settore - spiega Simona Greco, direttore manifestazioni di Fiera Milano -. Soluzioni smart e attenzione alla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale, sono fattori imprescindibili per la resilienza e la crescita delle aziende. Per le sue caratteristiche, il settore Ho.Re.Ca. spesso anticipa i trend generali: per questo, il contesto ideale per promuovere l’innovazione è una piattaforma internazionale leader nell’ospitalità professionale come HostMilano”.

“L’ospitalità del primo quarto di questo secolo è apparentemente dominata dal digitale per ciò che riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la possibilità di programmare e visualizzare l'esperienza dell'utente attingendo alle reti e alla IA - sottolinea Matteo Ingaramo, docente di POLI.design che aggiunge: “Mai come oggi la dimensione materiale e tangibile dell'esperienza ‘fuoricasa’ diventa cruciale per soddisfare aspettative degli utenti sempre più alte e informate, in cui attenzione alla sostenibilità e performance sono attese ai massimi livelli.

Progettare l'integrazione piena e percepibile tra questi due aspetti può essere la chiave di interpretazione del mercato dell'ospitalità di domani in cui materiale e immateriale sono più che mai collegati”.

Tutte le informazioni su https://host.fieramilano.it/