Startup innovative, una ricerca sostenuta da GoBeyond di Sisal delinea lo scenario

Quali sono i numeri delle startup che hanno un significativo impatto sociale e ambientale in Italia? E qual è il loro andamento rispetto a quello delle startup tradizionali? Sono queste le domande al centro della ricerca condotta dal Social Innovation Monitor (SIM) che Sisal, attraverso la propria piattaforma di innovazione responsabile GoBeyond, ha supportato, perché i temi sono in linea con i valori e la mission della call for ideas che ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali che producono impatti positivi sulla società.

Il progetto GoBeyond si è evoluto nel corso del tempo fino a trasformarsi in un’articolata piattaforma di innovazione, che si compone di tre pilastri: Call for Ideas, Academy e Community per offrire un continuo e completo supporto alle startup che sviluppano idee capaci di affrontare le sfide sociali, economiche ed ambientali più complesse.

Giunta nel 2023 alla settima edizione, la Call for Ideas è aperta fino al 31 ottobre e la startup vincitrice riceverà un grant equity free da 50mila euro messo a disposizione da Sisal oltre che un mentorship program per tutte le 6 finaliste, garantito dal rinnovato network di partner che offriranno competenze e know-how per rispondere a tutte le esigenze di sviluppo delle startup. Inoltre le tre startup “concept only” più meritevoli, ovvero quelle realtà imprenditoriali non ancora costituite e che non hanno ancora un prodotto o servizio testato, avranno a disposizione un percorso online di incubazione, in collaborazione con Startup Geeks.

Il proposito di sosteneree l’ecosistema delle startup di GoBeyond è in linea con le potenzialità del mercato italiano che emergono dal report della ricerca condotta da SIM, secondo cui le startup innovative operative di età inferiore a cinque anni e rientranti nelle soglie previste dalla normativa erano 12026 a fine 2022. Sulla base della ricerca effettuata, il numero delle startup è leggermente calato in tutte le regioni italiane, ma la proporzione di startup concentrate in Lombardia, Lazio e Campania, le prime tre regioni italiane per numero di startup, è aumentata.

Il Report sarà presentato durante un panel di esperti il prossimo 2 ottobre alle ore 17.30 su Zoom e per iscriversi e partecipare al webinar basta registrarsi a questo link.