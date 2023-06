Virgin annuncia il primo volo spaziale commerciale: 3 italiani a bordo

Tenendo fede a quanto dichiarato qualche mese fa, Virgin Galactic è pronta a dare il via ai suoi primi voli commerciali. È la stessa compagnia creata dal magnate Richard Branson ad annunciare l'inizio di questa nuova fase di viaggi spaziali commerciali, che si aprirà ufficialmente tra il 27 giugno e il 30 giugno 2023 con la partenza della sua prima missione, già battezzata per l'occasione col nome di "Galactic 01".

Voli spaziali commerciali

"Galactic 01" sarà una missione di ricerca scientifica, della quale faranno parte anche tre membri dell'Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano incaricati di condurre delle ricerche sulla microgravità. Durante il volo spaziale commerciale inaugurale verranno presentate le caratteristiche del laboratorio scientifico suborbitale messo a disposizione da Virgin Galactic.

Si tratta solo del primo passo, comunque, verso la definizione di un'offerta che sarà costantemente a disposizione dei clienti privati. Per l'inizio del prossimo mese di agosto, infatti, è già stata annunciata la partenza della seconda missione, la "Galactic 02", alla quale faranno seguito, secondo i piani della compagnia, dei voli spaziali commerciali con cadenza mensile. "Lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati ”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Virgin Galactic Michael Colglazier. " Questo nuovo entusiasmante capitolo di Virgin Galactic è stato promosso dall'innovazione, dalla determinazione e dalla volontà di offrire ai clienti un’esperienza impareggiabile e davvero trasformativa ", ha concluso il Ceo.

Prima di arrivare a questo importante passo, l'azienda aveva effettuato cinque distinte missioni di prova, la più recente delle quali datata 25 maggio. Quest'ultimo volo, peraltro, era il primo ad essere effettuato dopo un lungo stop dal luglio del 2021, quando a bordo salì lo stesso fondatore Richard Branson. Da allora i viaggi spaziali vennero interrotti per consentire al team di sviluppo di risolvere qualche problema tecnico ed apportare migliorie ai velivoli della flotta proprio in previsione dell'avvio di questa nuova cruciale fase.

L'offerta

I voli partiranno come sempre dalla sede commerciale di Virgin Galactic, lo Spaceport America (Nuovo Messico). Come spiegato dalla compagnia, e riportato da Hdblog.it, la procedura prevede una prima fase di trasporto in quota della navicella VSS Unity da parte dell'aereo VMS Eve. Raggiunti i 15 km di altezza, si verificherà lo sgancio della navicella, che accenderà i motori per completare l'ultima parte della salita raggiungendo circa 100 km di altezza: " A quel punto l'equipaggio potrà sperimentare alcuni minuti in condizione di microgravità e poi inizierà la manovra di ritorno a Terra ".