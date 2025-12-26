Il volo passeggeri senza scali più lungo al mondo: quanto durerà e quale sarà la tratta

La Qantas, compagnia di bandiera australiana, si prepara a lanciare il suo ambizioso "Project Sunrise" ("Progetto Alba"), un'iniziativa che porterà alla nascita del volo commerciale non-stop più lungo del mondo: il progetto prevede la creazione di una nuova tratta da 22 ore consecutive che metterà in collegamento Sidney e Londra, accorciando in modo sensibile i tempi di viaggio tra le due metropoli che, tra tappe intermedie ed eventuali problemi nelle coincidenze, può non solo raggiungere ma anche superare le 30 ore complessive.

Il debutto operativo, previsto nella prima metà del 2027, segnerà un nuovo primato nella storia dell'aviazione civile, dal momento che attualmente il record per quanto concerne i viaggi in aereo senza scali è detenuto dalla Singapore Airlines: l'Airbus A350-900ULR usato per la traversata percorre la distanza tra l'Aeroporto JFK di New York e l'Aeroporto Changi di Singapore in circa 19 ore.

Il nome con cui è stata ribattezzata l'iniziativa della Qantas, "Project Sunrise", fa riferimento proprio al fatto che i passeggeri a bordo vivranno l'inusuale esperienza di ammirare due diverse albe, mentre da oriente si spostano verso occidente a bordo del vettore che opererà lungo la nuova tratta

L'aereo protagonista sarà un Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), una versione modificata ad hoc per la traversata da record, attualmente in fase di assemblaggio a Tolosa: per poter operare lungo la Sidney-Londra, il velivolo sarà in primis dotato di un serbatoio nella sezione centrale posteriore della fusoliera che conterrà 20mila litri di carburante supplementari, necessari per coprire i circa 17mila chilometri che separano i due aeroporti. L'aereo, equipaggiato con due Rolls-Royce Trent XWB-97, avrà un peso massimo al decollo (MTOW) di circa 322 tonnellate e un'autonomia che potrà raggiungere i 18.000 km.

Le

novità saranno numerose anche all'interno del mezzo, dal momento che l'Airbus avrà:

capacità ridotta, ospitando solo 238 passeggeri contro i circa 350-400 della versione standard per ridurre il peso e aumentare il comfort;

, un'area dedicata tra la Premium Economy e l'Economy, dove i passeggeri potranno fare stretching seguendo video guidati, idratarsi e consumare spuntini; illuminazione con sistema a led personalizzato che simula l'alba e il tramonto per ridurre gli effetti del jet lag;

personalizzato che simula l'alba e il tramonto per ridurre gli effetti del jet lag; una rete Wi-Fi ad alta velocità gratuita per tutti i passeggeri tramite il servizio Viasat.

I primi test sono previsti per il 2026, ma il lancio ufficiale dovrebbe arrivare, se non ci fosse alcun intoppo, entro i primi 6 mesi del 2027.