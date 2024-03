Nuove uscite in sala troppo deboli per portare grandi incassi

Con le nuove uscite della scorsa settimana, decisamente poco appetibili per il grande pubblico, chi ne ha pagato le conseguenze è stato il botteghino generale. I numeri, da questo punto di vista, non mentono. Il box office complessivo di questo week-end, infatti, è stato di 4.976.160 euro che, pur rappresentando un piccolo passo in avanti (+7,99%) rispetto ad un anno fa, ne certifica tre indietro se confrontato con i dati pre-pandemia. Per dire, nel 2019, nell'analogo fine settimana si erano incassati 6.968.668 euro. Come si nota, mancano ben due milioni che non sono certo poca cosa per parlare di una qualsiasi ripresa definitiva (ma ci sarà mai?) delle sale cinematografiche. Tornando ai debutti, il migliore è stato Race for Glory: Audi vs. Lancia (voto 5,5), che ha chiuso terzo (dietro Dune - Parte 2 e La zona di interesse) con 561.695 euro. Un risultato in linea con i precedenti film girati da Stefano Mordini, considerando che La scuola cattolica aveva esordito con 570.762 euro. Kung Fu Panda 4 (voto 7), che ha avuto solo una anteprima domenicale, in attesa del debutto ufficiale di giovedì, si è piazzato quinto con 381.682 euro. Male Imaginary (voto 4), il brutto horror che non spaventa, solo sesto con 294.528 euro. Quanto al thriller Force of Nature (voto 6), per il rotto della cuffia entra in top ten (decimo) con 124.325 euro. Cosa accade, invece, nelle piattaforme streaming? Su Netflix comanda la commedia italiana La guerra dei nonni (voto 6,5), con Salemme e Tortora, mentre su Prime Video regna lo stereotipato e mal sceneggiato The Equalizer 3 (voto 3), con Denzel Washington (foto).