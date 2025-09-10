Nuovo brano e giro di concerti. Riecco Tommaso Paradiso

Si è preso il proprio tempo, ha messo la visibilità tra parentesi e ora annuncia a sorpresa il ritorno. Un nuovo brano, Lasciamene un po'. E un tour di sette concerti nei palasport, partenza da Roma il 18 aprile e fine a Napoli il 30 aprile.

Curiosa la storia di Tommaso Paradiso, arrivato al successo con i Thegiornalisti e rimasto in classifica anche da solo, a conferma di uno stile ormai riconoscibile. Lontano da esasperazioni stilistiche e legato a doppio filo con l'immaginario degli anni Ottanta e Novanta, da quello cinematografico a quello cantautorale, rimane il testimonial di un pop giocoso e malinconico allo stesso tempo, sia nella costruzione musicale che in quella testuale. Anche il nuovo Lasciamene un po', che è prodotto da Davide Simonetta e uscirà venerdì 12 settembre, è descritto nelle note come "un pop contemporaneo diretto e immediato tra synth, chitarre e ritmi incalzanti". Dopotutto Paradiso ha saputo riaccendere la luce su di un mondo musicale che si era perso nel tempo, scalzato dalle rime brutali e iperboliche del rap, e che anche il pubblico più giovane, in sostanza la Gen Z, si è ritrovata ad apprezzare. In poche parole, rappresenta il trait d'union con la canzone italiana che, da Venditti ai Pooh, ha colorato una generazione e che si è affievolita con il cambiamento, anzi la rivoluzione digitale. Nelle canzoni di Paradiso c'è quasi sempre un parallelo tra ieri e oggi, un rimando a un passato che è prossimo, per capirci sono gli anni Ottanta, ma sembra quasi cancellato dalla modernità specialmente musicale.

Ora che lo slancio furioso di molto rap e il nichilismo della trap sta appassendo perché si è svuotato il serbatoio delle iperboli e delle provocazioni, la canzone "alla Paradiso" si può ricollocare al centro del quadro del pop.

Ed è per questo che, chissà, magari potrebbe essere anche il momento giusto per presentarsi dove fino a qualche anno fa non sentiva il bisogno di andare, ossia al Festival di Sanremo. In ogni caso, la macchina Paradiso è ripartita e il percorso è lontano dal traguardo.