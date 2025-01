Forum dei Giovani in Lombardia

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è insediato ieri in Regione il Forum dei Giovani.

È, a tutti gli effetti, un nuovo organismo politico che farà da ponte fra il governo lombardo e le realtà giovanili del territorio ed è il primo in Italia. Composto dai 30 membri provenienti da tutta la regione e scelti tramite bando, avrà il compito di sollevare le questioni urgenti e di collaborare alla loro risoluzione. Sarà un interlocutore permanente che resterà in carica fino alla fine della legislatura. Poi se ne costituirà un altro. Ieri mattina la presentazione ufficiale. «Regione Lombardia è al vostro fianco - ha esordito il governatore Fontana - Il futuro ha tante opportunità da offrirvi, dovete solo avere il coraggio e la voglia di impegnarvi e fare delle scelte. La nostra azione è ispirata dal claim Qui Puoi perché la Lombardia è la terra dove puoi realizzare i tuoi obiettivi di studio, di lavoro, familiari, economici e sociali. È una terra che offre opportunità per tutti. La Lombardia è dei giovani è il titolo che abbiamo dato alla legge regionale e alle sue misure applicative che intendono sostenere i giovani nella costruzione del proprio progetto di vita. È molto di più di un semplice titolo, è una volontà concreta». Il sottosegretario Federica Picchi che ha la delega a Sport e Giovani si è detta «orgogliosa di inaugurare il lavoro del Forum, che è un organismo che incarna la volontà della Regione Lombardia di ascoltare le esigenze delle nuove generazioni e di tradurle in azioni concrete.

La partecipazione attiva dei giovani è fondamentale per costruire una società più inclusiva, dinamica e orientata al futuro. Celebriamo quindi un passo importante per valorizzare il loro ruolo e il loro contributo nelle scelte che plasmeranno la Lombardia di domani».