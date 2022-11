Da oggi le pillole bipartisan di Fiorello

La musica è sicilianissima con tanto di regolamentare «scacciapensieri». Gliel'ha scritta Gigi D'Alessio come pure il testo: «Buongiorno buongiorno, io sono Rosello, scusate mi chiamo Rosario Fiorello...» e via dicendo. Cantando in questo spot Fiorello aumenta l'attesa per il debutto di Viva Rai2 il 5 dicembre su Rai2 e accompagna anche la partenza di Aspettando Viva Rai2, con pillole video da oggi su Raiplay. Dopo essere stato «ostacolato» dal Tg1 e aver scelto Rai2, Fiorello ha evitato polemiche e su Instagram ha comunque continuato a fare la sua popolare rassegna stampa mattutina.

E quella rassegna stampa è stata il vero biglietto da visita di un artista che ha sempre evitato la polarizzazione politica e ora resta uno dei «comici» più credibili, se non il più credibile, quando si parla di vicende a sfondo politico. Fiorello non fa prigionieri, oppure li fa tutti prigionieri senza fare distinzioni. È super partes come lo erano i comici e gli attori brillanti degli anni Sessanta o Settanta che facevano ironia e non campagna elettorale. Qualche esempio tanto per capirci. «Oggi è il 2 novembre, si festeggia il caro estinto, chi ha lasciato un segno nelle nostre vite, ed è la festa del Pd». «Schmidt, il direttore degli Uffizi, dopo tanti anni si è italianizzato, fa i ponti pure lui. Pensate quanta gente è rimasta fuori con la zuppa in mano, con le frittate pronte da tirare contro i quadri». «Ma io un presidente brasiliano con un nome da donna non posso sopportare! Ma cu minchia è?». «Io il 25 aprile lo festeggio su un cingolato della Scania, sparando colpi in aria con un moschetto del '45» (con la voce di La Russa - ndr). Insomma, ce n'è per tutti rispettando tutti, e pazienza se da altre parti non capita lo stesso.