Da oggi vigili con il Taser, ma solo per 4 agenti del reparto Mobile

Parte oggi dopo mille tormenti e intoppi la fase di sperimentazione del Taser per la polizia locale. Da questa mattina i vigili saranno dotati delle pistole a impulsi elettrici in grado di paralizzare per alcuni secondi chi aggredisca o attacchi gli agenti e non possa essere bloccato altrimenti. Al momento, nonostante siano 45 i ghisa "formati", che hanno seguito lo specifico corso di teoria e pratica, saranno solo quattro gli agenti "armati", due per pattuglia della squadra mobile. Così con quasi un anno di ritardo Milano può avviare la fase di test e dotare i suoi ghisa di uno strumento di difesa in più che dovrebbe avere fondamentalmente la funzione di deterrenza. Una volta estratto il Taser, si attivano anche le bodycam sulla divisa.

Dopo tormenti a destra e a sinistra e litigi vari, il consiglio comunale era riuscito ad approvare il via libera alla sperimentazione un anno fa circa, il 24 luglio scorso, seguito dalla delibera di giunta il 2 agosto. A trascinare in lungo l'avvio, prima un problema con le autorizzazioni, poi con il locale adibito alla custodia delle pistole a impulsi elettrici. Solo un mese fa, infatti, erano ancora in corso i lavori per la ristrutturazione dell'armeria, il locale interno al comando di via Custodi che deve rispettare certe caratteristiche. La stanza apposita doveva essere collocata all'interno all'edificio, possibilmente in una zona isolata e facilmente controllabile, protetta da porte blindate con serrature di sicurezza, sistemi di allarme, e vani luce chiusi da grate. Ora ci siamo e si parte anche se l'auspicio degli agenti sarebbe che tutti e 45 ghisa possano esserne dotati. Non solo, prima di avviare la sperimentazione i sindacati degli agenti avevano chiesto una polizza assicurativa ad hoc per tutelarli quando usano il Taser nell'esercizio delle loro funzioni.

La peculiarità dello status della polizia locale è che non è assimilato alle altre forze dell'ordine e quindi non percepisce l'indennità di ordine pubblico nonostante si trovi a farlo, né le tutele legali. Così il porto d'armi è strettamente legato al territorio in cui opera: se si esce dai confini di Milano non si può portare la pistola nonostante sia in dotazione.