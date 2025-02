Olimpiadi, è partita la caccia ai tedofori. Alt estivo ai treni Lecco-Tirano per lavori

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il boom dei 90mila aspiranti volontari per le Olimpiadi invernali 2026 (ne saranno scelti 18mila) la Fondazione Milano Cortina spera di fare il bis con la «call to action» per diventare tedofori lanciata ieri dal palco del Festival di Sanremo dalla pattinatrice e ambassador Carolina Kostner (nella foto). Le candidature per partecipare al viaggio della Fiamma olimpica e Paralimpica da protagonisti sono ufficialmente aperte. La Kostner parteciperà in prima persona alla staffetta in giro per l'Italia insieme a tanti atleti di casa, ma c'è ampio spazio per la gente comune visto che saranno in tutto 10.001 i tedofori per le Olimpiadi e 501 per le Paralimpiadi. Possono candidarsi tutti i nati prima del 5 dicembre 2011 sul sito ufficiale della Fondazione (https://milanocortina2026.org). Gli aspiranti tedofori potranno raccontare la propria storia e spiegare il desiderio di far parte del «viaggio». I Giochi sono saliti sul palco dell'Ariston per il quinto anno, in passato da Sanremo si è aperto il derby sul logo o sull'inno. «Il viaggio della Fiamma - sottolinea l'ad della Fondazione Andrea Varnier - è un'avventura straordinaria che coinvolgerà tutta l'Italia». I 10.001 tedofori saranno protagonisti di un viaggio lungo 63 giorni e 12mila km che toccherà tutte le 110 province della penisola. Inizio il 26 novembre a Olimpia, con l'accensione del sacro fuoco che arriverà il 4 dicembre a Roma da dove inizierà il percorso due giorni dopo. La sera del 6 febbraio, l'ingresso allo stadio di San Siro portato da un atleta ancora top secret. La Fiamma Paralimpica percorrerà invece 2mila km in 11 giorni, dal 24 febbraio al 6 marzo 2026, giorno della Cerimonia di Apertura all'Arena di Verona. Il campione Simone Barlaam spiega il processo con vignette pubblicato sul sito.

E in tema di opere le Olimpiadi invece, l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente ha incontrato ieri i sindaci delle province di Lecco e Sondrio per discutere del trasporto ferroviario nei territori coinvolti, in particolare dei cantieri previsti

sulla tratta Milano-Lecco-Sondrio-Tirano. L'interruzione ferroviaria tra Lecco e Tirano, dal 15 giugno al 14 settembre, «è necessaria per ammodernare e potenziare la linea» spiega. Saranno istituiti servizi bus sostitutivi.