Olimpiadi da vip, sugli sci con la Vonn o sul set di "Cliffhanger" con Stallone

Ascolta ora 00:00 00:00

Una sciata sulle piste di Cortina con la campionessa Usa Lindsey Vonn o un viaggio alla scoperta delle montagne altoatesine dove fu girato nel 1993 «Cliffhanger», accompagnati dal protagonista Sylvester Stallone (che è pronto a girare il sequel trent'anni dopo). Voli in elicottero, più cene stellate e balli in maschera al Carnevale di Venezia. E ci sarebbero «lavori in corso» pure con l'attore Tom Cruise. Sono solo alcuni dei pacchetti esclusivi per chi potrà vivere le Olimpiadi invernali 2026 senza problemi di budget. On Location, fornitore ufficiale di hospitality per i Giochi Olimpici e Paralimpici (ha vinto un contratto con il Cio e dopo Parigi si occuperà dell'offerta «experience» alle Olimpiadi di Los Angeles) ha messo base a Milano con 50 dipendenti che arriveranno a 175 (più 800 collaboratori) durante i Giochi e ha lanciato offerte che vanno da 150/200 euro a migliaia di euro, «richiestissimi» soprattutto da Usa, Canada, Germania, Francia, per ora «stranamente poco» dalla Svizzera. Il pacchetto più esclusivo? «É già stato venduto, imprezzabile, offriva cene, sciate su piste olimpiche con atleti, molti viaggi in elicottero, ingressi nei musei in orari particolari» racconta Emilio Pozzi, managing director di On Location Italia. Un indizio: «Il principe dell'isola di Tonga ha comprato un pacchetto eccezionale». Sarà «sicuramente» presente Bill Gates con gli ospiti della sua Foundation, ci saranno emiri. «Abbiamo prenotazioni da 60 Paesi diversi», compresi Perù, Mongolia, Macao, Cina, l'Olanda per lo speed skating. La base di partenza è sempre (almeno) un biglietto per una gara olimpica, intorno On Location costruisce l'extra. I biglietti singoli - circa 1,5 milioni - sono venduti in esclusiva dalla Fondazione Milano Cortina e «dal 6 febbraio 300mila sono già stati acquistati, con alcune gare sold out» spiega il presidente Giovanni Malago. Con i 175mila che sono stati acquistati e gestiti da On Location, un terzo dei ticket è «piazzato». «Vogliono andare tutti a vedere dove è stato girato Cliffhanger, sulle Alpi vicino a Cortina, con Stallone che spiegherà il set. Non tutto è ancora on line, il mondo dello spettacolo è sempre molto vicino alle Olimpiadi» sottolinea Pozzi. Con l'attore Usa non è stato ancora firmato il contratto ma a quanto pare ci sono ottime chance, la richiesta sarebbe partita da un cliente top giapponese. Pozzi assicura che anche la cerimonia di apertura «offrirà uno stadio di San Siro in veste completamente nuova», i 9mila ticket in mano all'operatore sono già sold out. Ma Milano offrirà anche «Notti bianche, le sedi dei vari Paesi in centro, da Casa Canada a Casa Cina», uno spettacolo per tutti.

Il programma includerà l'olimpionica di nuoto Federica Pellegrini che è membro del Coni e ora ambassador dell'hospitality di Milano Cortina. Tra le esperienze personalizzate si lavora intorno al Carnevale di Venezia e il San Valentino stile Romeo e Giulietta a Verona. Ieri On Location ha presentato i nuovi pacchetti per festeggiare prima e dopo le gare in location particolari. Come «Clobhouse26» allestita ai Dazi all'Arco della Pace, con aperitivi, mostra a tema in collaborazione con il Museo Olimpico di Losanna, serate fino a tardi (i prezzi partono da 200 euro), «Clubhouse26» a Cortina sarà una lounge in stile chalet presso lo storico «Ristorante 5 Torri» (da 225 euro) e si fa il tris con Livigno (da 325 euro). Gare, panorami mozzafiato, drink. I pacchetti «Overnight» comprendono biglietto e hotel.

A Milano ci sono pacchetti da 150 euro per il cosiddetto «Winter Essentials» che offre biglietti di Categoria C garantiti per eventi di hockey maschile e femminile all'Arena Santa Giulia, regalo a tema sportivo (come la t-shirt col colore della squadra in campo), snack e bevande. Presentati anche i rendering degli allestimenti ai Dazi e all'Arena, dove ci saranno suite singole o collettive dove seguire le gare, cenate, far festa. «On Location arriva a Milano con l'intenzione di restare, facendo squadra nei prossimi anni potremo fare a gara con le altre città internazionali» spiega l'assessore allo Sport Martina Riva. Il 6 marzo in programma un evento serale per attrarre i giovani. Milano Cortina «può rappresentare un punto d'inizio nel campo delle experience - afferma la Pellegrini -.

Chi ha avuto la fortuna di vedere grandi match all'estero si porta dietro qualcosa, stiamo arrivando a essere molto internazionali. Sono esperienze a tutto tondo che aprono agli sport con meno pubblico ed è bello avere un servizio del genere anche in Italia. Non ci manca nulla, anche con il cibo italiano possiamo dire la nostra».