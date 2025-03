Oltre 190mila appassionati sui cammini tra voglia di scoprire e forza dello spirito

Ascolta ora 00:00 00:00

Potrebbe sembrare una nicchia per specialisti, non lo è più. I dati presentati dall'editore Terre di Mezzo certificano la crescita esponenziale dei camminatori. I numeri dicono che nel 2024 si sono messe in marcia 191.465 persone. Un vero e proprio esercito che cresce a vista d'occhio, se solo si pensa che nel 2023 ci si era fermati a quota 148.000. L'incremento in dodici mesi è del 29 per cento. Il turismo lento, praticato lungo 122 percorsi nel nostro Paese, piace e funziona ormai come una calamita.

Insomma, anche nel cratere colpito dal sisma del 2016 i cammini rappresentano un volano di crescita e sviluppo. Una carta da giocare, con la consapevolezza che siamo in un territorio strepitoso, che non teme confronti in Europa, e dunque si può solo fare meglio. Marciare in mezzo alla natura è sempre un'esperienza emozionante, ma qui è soprattutto la storia ad avere un impatto straordinario con il visitatore, accerchiato dalle meraviglie arrivate fino a noi dai secoli passati. Turismo lento, dunque, con prospettive sempre più interessanti. I pernottamenti, ad esempio. Anche qui siamo davanti ad un piccolo exploit, con un più 6 per cento e un 1 milione e 435.000 soste notturne. Il 46 per cento dei camminatori italiani dorme in B&B o appartamenti, il 26 per cento in ostello, il 16 per cento in albergo o agriturismo, il 6 per cento nel circuito dell'ospitalità religiosa. D'altra parte i camminatori sono la versione contemporanea dei pellegrini che si mettevano in movimento per raggiungere Roma e i luoghi della fede.

Da tenere d'occhio anche il dato della spesa giornaliera: il 55 per cento sta fra i 30 e i 50 euro, il 24 per cento fra i 50 e i 100 euro, mentre solo un 16 per cento ascetico' si ferma sotto la soglia dei 30 euro al giorno. C'è poi un segmento premium del 3 per cento che sta sopra i 100 euro.

Da notare anche le ragioni che spingono a mettersi in viaggio: il 26 per cento, quindi più di un quarto del totale, parla di motivazioni spirituali. In qualche modo i pellegrini si riaffacciano anche nel mondo scettico di oggi.

Il turismo lento eleva lo spirito, ma attenzione: la poesia e la prosa vanno a braccetto. Gli under 25, dunque i giovanissimi, sottolineano che partire con lo zaino in spalla è un ottimo modo per andare in vacanza senza svuotare il portafoglio.

