Oltre 2700 eventi da oggi a lunedì 18

Il Salone del Libro di Torino 2026 (1418 maggio, Lingotto Fiere) è la trentottesima edizione, diretta da Annalena Benini, tema: "Il mondo salvato dai ragazzini" da Elsa Morante. Sono previsti oltre 2.700 eventi in 70 sale, 1.250 marchi editoriali, 147mila metri quadri. Domani, 14 maggio, l'inaugurazione è affidata a Zadie Smith, con la lezione inaugurale Ogni cosa era estrema. Ed è tuttora così, riflessione sull'adolescenza (Sala Oro, ore 14). Nel pomeriggio Roberto Baggio presenta l'autobiografia Luce nell'oscurità con Marco Missiroli (ore 17, Sala Oro); Petros Markaris apre il programma della Grecia, paese ospite (ore 15.45, Sala Azzurra); gran finale alle 19 con la Notte Eretica di Alessandro Baricco in Auditorium. Venerdì 15 porta Alessandro Barbero, Melania G. Mazzucco e Giovanni Solimine attorno alla nuova edizione del Premio Strega di Maria Bellonci (Sala Oro, ore 12); nel pomeriggio Felicia Kingsley con il cast di Non è un paese per single e un incontro con Erin Doom (Auditorium, ore 16.45). Sabato 16 Alberto Angela presenta Cesare. La conquista dell'eternità in Auditorium. Tra gli ospiti internazionali di tutta la settimana spiccano il Nobel László Krasznahorkai, David Grossman (con il suo Meridiano Mondadori), Emmanuel Carrère, Irvine Welsh con il seguito di Trainspotting, Valeria Luiselli e Kiran Desai. Tra gli italiani, Niccolò Ammaniti dialoga con Jovanotti, e sono attesi Cecilia Sala, Dacia Maraini e Zerocalcare. Lunedì 18 (ultimo giorno), chiusura affidata a Ligabue, in dialogo con Andrea Delogu attorno a Fuori e dentro il borgo (ore 18).Il programma si articola in nove sezioni curate da scrittori e intellettuali: Arte (Melania G.

Mazzucco), Cinema (Francesco Piccolo), Crescere (Matteo Lancini), Informazione (Francesco Costa), Leggerezza (Luciana Littizzetto), Romance (Erin Doom), Romanzo (Alessandro Piperno), Editoria (Teresa Cremisi) e la nuova sezione omonima al tema, curata da cinque giovani.