"Oltretempo" guarda al futuro con i giovani creativi dello Ied

Si chiama Oltretempo il bellissimo progetto realizzato dai giovani appena laureati nel corso di Design del Gioiello e Accessori dello IED (Istituto Europeo di Design) di Torino in collaborazione con Damiani, storica azienda di gioielleria fondata 100 anni fa a Valenza. Gli studenti hanno lavorato un anno sotto la guida della coordinatrice del corso Daniela Bulgarelli insieme al relatore di tesi e designer Daniele Armellin per interpretare in chiave contemporanea i valori e l'identità di un marchio squisitamente italiano che ha successo a livello internazionale. I migliori progetti di tesi sono stati prodotti ed esposti con una speciale installazione a Gallerie d'Italia, la nuova sede espositiva torinese inaugurata due anni fa nello storico Palazzo Turinetti di Piazza San Carlo. Tra i pezzi più straordinari il tris di anelli della collezione Intimate di Lorenzo Ravarino con tre sfere che ruotano attorno al dito unendosi in modo sinuoso per creare superfici lisce e levigate.

Il giovane designer sta già facendo uno stage presso Cartier e nel suo profilo Instagram (@lord_nelson_1984)abbiamo scoperto altri esempi d'interessante creatività. Strepitoso anche il bracciale della collezione D Evolution di Giulia Noascone che, una volta aperto, si scompone in una cascata di cerchi e rettangoli interattivi come la pagina di un libro vista da un dislessico.

L'allieva Lu Yuquian ha creato un anello d'ispirazione architettonica e con i suoi compagni di corso ha seguito nel laboratorio Damiani tutte i passaggi per fabbricare un gioiello made in Italy. «Ci vuole tanta intelligenza artigianale» ha commentato con una saggezza degna di Confucio.