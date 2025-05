Omaggi a Pino Daniele e "Pierino e il Lupo". Dieci giorni dentro la "Monza Visionaria"

Ascolta ora 00:00 00:00

Pronti via, parte il festival «Monza Visionaria», alla sua XIII edizione. Tra concerti, performance, giochi di luce, fiabe musicali, visite culturali e danze estatiche. La nuova edizione di «Monza Visionaria», in programma da oggi al 15 maggio nel capoluogo della Brianza, si annuncia come particolarmente ricca; organizzata da diversi soggetti, con in prima fila Musicamorfosi. Vediamo alcuni appuntamenti.

Oggi al Teatro di Corte della Reggia di Monza (doppio set alle ore 19 e 21, ingresso 10-15 euro), i jazzisti Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello renderanno omaggio a Pino Daniele nel concerto «Il cielo è pieno di stelle». Il giorno dopo tutti nella chiesa di San Maurizio (ore 21), dove il pianista francese Thomas Enhco presenterà «Mozart Paradox», il suo nuovo album. Sarà possibile riascoltare Thomas Enhco - questa volta in duo in prima italiana con la musicista bulgara Vassilena Serafimova, virtuosa della marimba - giovedì nel Salone da Ballo della Villa Reale (ore 21). Venerdì e sabato i «Notturni», format che da sempre caratterizza il festival: nell'atmosfera del Roseto, Niso Fumagalli (dalle 21,30 a mezzanotte), ma anche nel Teatro di Corte (dalle 18,30 alle 22) e nella Villa Reale (sempre dalle ore 18,30 alle 22): in programma una maratona di eventi (performance, danze, prove attoriali e musica live). Spiccano, sabato alle ore 18,30 e 20,30, «Quattro modi per sorridere» (dal titolo di un brano del compositore Nicola Campogrande) con l'Orchestra Canova e il giovane pianista Gabriele Strata (protagonista dell'evento delle 20.30) e la Tripla Silent Disco (tre dj con live set per poter scegliere in autonomia cosa ballare tra latin, house, techno ed electro revival) nel Cortile d'Onore della Reggia dalle ore 23 in poi.

Domenica, il Teatro di Corte ospiterà quattro repliche di «Pierino e il lupo» di Prokofiev. Sul palco ci sarà l'Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano e Nicoletta Tiberini. «Monza Visionaria» ospiterà anche due nuove produzioni: «Magnificat», in prima esecuzione assoluta e in scena lunedì 12 maggio nella Chiesa di Santa Maria al Carrobiolo (ore 21) e «Rhapsody & Blues», in programma mercoledì 14 maggio al Teatro Villoresi (ore 21, ingresso 12-15-20 euro), protagonisti il geniale pianista minorchino Marco Mezquida, Marko Lohikari (contrabbasso), David Xirgu (batteria), Badrya Razem (voce solista) e l'Orchestra Canova.

Il capolavoro di Gershwin, le hit dei Queen e alcune delle più famose composizioni jazz di Brubeck si intrecciano in questo concerto. La kermesse, infine, si concluderà il 15 maggio, sempre al Villoresi, con «Sentieri per l'infinito», reading musicale a cura di Patrizio Nissirio (calendario completo sul sito: www.monzavisionaria.it).