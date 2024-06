"Ora il Biscione è la prima tv in Italia"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il dolore è ancora forte. Anzi, a essere sinceri, è ancora più forte dell'anno scorso. Perché soltanto ora lo sto realizzando... e mio papà mi manca, mi manca moltissimo». Non riesce a trattenere la commozione Pier Silvio Berlusconi, gli occhi si velano mentre ricorda il padre Silvio. Tra pochi giorni ricorre l'anniversario della morte, avvenuta il 12 giugno 2023, e tra la selva di domande dei cronisti sulla stagione televisiva appena chiusa, non poteva mancarne una dedicata al fondatore di Mediaset. «Lui mi ha insegnato tantissime cose - continua l'ad del Biscione - e molte le vivo nel lavoro in azienda ma soprattutto nel rapporto con i miei figli». Al ricordo dell'ex presidente la settimana prossima saranno dedicati vari spazi nelle news e uno speciale il 12 realizzato da Toni Capuozzo e Roberto Burchielli.

Ma l'azienda va avanti e Berlusconi jr. è contento di poter dare buone notizie, tra cui ottimi risultati d'ascolto che si traducono in aumento di pubblicità e introiti. E tutto questo grazie al sistema cross mediale ormai giunto a maturazione che integra televisione, radio, digital, social.

LA SFIDA CON LA RAI

Per Mediaset è un mantra: conta il pubblico «commerciale», tra i 15 e i 64 anni, cioè quelli che acquistano. E su quel pubblico il Biscione batte tutti, è primo broadcaster in Italia. I confronti però si possono fare solo su parametri uguali. E, in sostanza, contando tutto il pubblico che guarda la tv, da settembre a maggio, Mediaset batte Rai nelle 24 ore (37,7% di share contro il 36,8), mentre la Rai conserva la leadership nel prime time (cioè dalle 20,30 alle 21,30).

TELEMELONI E SERVIZIO PUBBLICO

«Non spetta a me giudicare - dice Pier Silvio - però vorrei consigliare il management Rai e anche la politica di fare più servizio pubblico, senza cascare nella trappola dei media che strumentalizzano una vittoria o una sconfitta». Il riferimento è al giochino Affari tuoi che ha fatto altissimi ascolti consentendo a Raiuno di mantenere il primato su Canale 5 in prime time. «Quel quiz, basato solo sulla fortuna, non è da servizio pubblico e, soprattutto, viene allungato tantissimo rovinando la partenza di programmi e fiction. Noi abbiamo provato a ristabilire gli orari giusti accorciando Striscia, ma la Rai non ci è venuta dietro».

«L'ISOLA» AFFONDA

Bilancio editoriale della stagione. Tra i tanti successi, un vulnus è L'Isola dei famosi. «Io non uso la parola trash, però pensavo e speravo che il reality cambiasse volto. Invece ci sono stati troppi eccessi, dovuti soprattutto agli errori di scelta del cast. Ci devono essere più concorrenti che hanno storie profonde da raccontare. Non è colpa di Luxuria, ma vedremo come cambiare».

IN E OUT DEI VOLTI

Soddisfazione, invece, per gli innesti di Bianca Berlinguer a Rete 4 (nonostante le difficoltà dell'access prime time) e di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 che vengono già riconfermate per la prossima stagione. Soddisfazione pure per la scelta di Maria De Filippi di restare in azienda nonostante la lauta offerta arrivatale da Discovery per portarla via («Non temiamo Discovery, guarda indietro: hanno costruito il Canale 9 con pezzi di Rai e La7»). Dispiacere «umano» per il caso D'Urso, ma la scelta dello scorso anno è stata «solo da una decisione editoriale». Mentana? «Porte aperte».

LA TV DELL'ESTATE

Mentre sugli altri canali andranno a mille Europei e Olimpiadi, Mediaset resta accesa sull'informazione. Dal 17 giugno il timone dell'approfondimento in access prime time (alle 20,30) viene preso dalla nuova coppia Roberto Poletti-Francesca Barra, mentre a Mattino Cinque arriva Dario Maltese e a Pomeriggio Cinque, che per la prima volta continua durante l'estate, Simona Branchetti. I talk serali di Rete4 rimarranno in onda fino alla terza settimana di luglio e Zona Bianca tutta l'estate.

A «combattere» contro le partite ci saranno Temptation Island con Filippo Bisciglia, Battiti live con Ilary Blasi, le serie dedicate a Sissi e Brigitte Bardot e quelle turche che piacciono tantissimo al pubblico Mediaset.