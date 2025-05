"Orticola", dalle piante anti infiammatorie alle carnivore acquatiche

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è la Petunia exserta, proveniente dal Brasile, una petunia unica perché a rischio estinzione: gli scienziati hanno scoperto che ne erano rimaste solo 14 esemplari. C'è la Cardiospermum halicacabumn, la più curiosa: il suo estratto ha un'azione antinfiammatoria, antiallergica e allevia il prurito della cute. Può essere usata nel trattamento dei reumatismi e nei casi di rigidità degli arti. C'è il rododentro dal patrimonio genetico unico, la rosa-carnovora, l'Acacia lasiocarpa, una mimosa australiana inedita in Europa, e le novità del 2025 come le piante velenose di Davide Bacci Azienda Agricola e Fratelli Gramaglia, una collezione di Utricularia, piccole piante carnivore acquatiche di Kimera Tropical e, nel mese dei mughetti, una collezione di 25 diverse varietà, di cui 12 molto rari e poco conosciuti da Raziel. Solo un assaggio di tutto quello che ci sarà ai Giardini Montanelli da oggi a domenica alla 28° edizione di Mostra Mercato Orticola. Amore per il verde certo, ma anche il desiderio di garantire una crescita sana e una vita salutare alle creature che vivono con noi e infatti, non a caso, il tema di quest'anno è «Bio, bio, bio: in giardino c'è vita!» è perché bio in greco vuol dire vita e per ribadire che insetti, uccelli, funghi, microrganismi e piante sono protagonisti e graditi ospiti, necessari in entrambi i casi, per un giardinaggio sostenibile e attento all'ambiente. «La Mostra Orticola dal 1996 seleziona i vivaisti con le produzioni più interessanti: è così che la Mostra è un'occasione per conoscere, scoprire, imparare; un luogo per scambiare esperienze e competenze», ha detto Filippo Pizzoni, vice presidente di Orticola di Lombardia.

L'acquisto dei biglietti è esclusivamente on line sul sito www.orticola.org e www.midaticket.it. La mostra mercato sarà aperta da oggi dalle ore 15 alle ore 19 e poi venerdì, sabato e domenica dalle ore 9,30 alle ore 19,30 con chiusura degli ingressi mezz'ora prima.