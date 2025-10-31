Ottocento alberi al Comune in ricordo di Luca travolto in bici

Sono ottocento, tra alberi e arbusti, le piante donate da Legambiente Lombardia al Comune per ricordare Luca Marengoni, il quattordicenne che l'8 novembre 2022 ha perso la vita in un incidente stradale, travolto e ucciso da un tram mentre stava andando a scuola in bicicletta. Saranno piantate al Parco Lambro.

Si tratta di alberi e arbusti di differenti specie tra cui: aceri, querce, tigli, salici, carpini, betulle, meli selvatici, biancospini, ciliegi, prugnoli, ciavardelli, cornioli, noccioli e rose. Gli 800 alberi e arbusti forestali saranno messi a dimora in questa stagione agronomica lungo le rive del fiume Lambro, con un intervento di autentica forestazione urbana. La donazione è frutto della raccolta fondi portata avanti da Legambiente Lombardia per volere e su impulso della famiglia Marengoni in memoria del figlio Luca. "Con questa nuova generosa e importante donazione ha spiegato l'assessora all'Ambiente e Verde Elena Grandi proseguiamo la preziosa sinergia con Legambiente Lombardia grazie al desiderio e all'impegno della famiglia di Luca Marengoni a favore del verde e degli alberi della nostra città.

A loro vanno quindi i nostri più sentiti ringraziamenti, oltre alla nostra vicinanza alla famiglia di Luca, per questa iniziativa, che abbiamo avviato simbolicamente negli ultimi due anni in via Strambio e tra viale Argonne e piazzale Susa, che ora renderà più ricche di alberi e piante le sponde del Parco Lambro. Un modo bellissimo per alimentare il ricordo di Luca che, nonostante la sua giovane età, era già impegnato con energie ed entusiasmo per il bene comune". Era ecologista e partecipava ai cortei "Fridays for future".