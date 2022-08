60 anni, i trucchi per allenare la memoria

La memoria occupa un posto di rilievo nella vita di ogni essere vivente ed è la traccia delle esperienze vissute. Un vero e proprio database delle interazioni con l'esterno. Con il tempo la mente potrebbe modificare il suo passo, rallentandolo e avviandosi verso un percorso di invecchiamento più o meno lento. Oppure sopraggiungere patologie di vario genere, in grado di intaccare la mente e le sue funzioni, memoria compresa. Ecco perché un buon allenamento potrebbe rivelarsi utile e di grande supporto, così da trasformare la pratica in abitudine quotidiana.

Trucchi, stratagemmi, esercizi mnemonici, un vero e proprio allenamento in grado di aumentare la capacità di memorizzazione. Non solo basato su tecniche e procedure ma supportato da abitudini essenziali, che devono trasformarsi in rituali quotidiani per una routine sana e positiva.

Abitudini e regole per una mente sana

Prima di affrontare gli esercizi nel dettaglio è importante considerare alcuni fattori che rivestono un ruolo nelle capacità mnemoniche. Primo tra tutti il riposo, un toccasana sia per corpo e mente che devono poter fare affidamento su un quantitativo adeguato di relax notturno. Questo permette alla mente di ricaricare le batterie e recuperare le energie perse. Ma anche l'ordine casalingo e lavorativo sono un toccasana per la memoria, quindi meglio evitare di accumulare oggetti e accessori inutili e dedicare tempo a riordinare e sistemare sia la casa e i propri spazi. Questa pulizia aiuta i pensieri a organizzarsi più facilmente. Infine l'alimentazione deve essere sana, nutriente, bilanciata, ricca di cibi in grado di contrastare i radicali liberi con una forte azione antiossidante, rallentando il naturale invecchiamento cellulare. Il tutto agevolato da uno stile di vita sano, privo di abitudini dannose come il fumo, l'assunzione di droghe e moderando anche i quantitativi di bevande alcoliche. Bisogna poi agevolare al contempo il movimento quotidiano, perfetto per scaricare stress, tensioni in tandem con sessioni di meditazione, anche casalinga.

Memoria, esercizi e trucchi per supportarla

Ecco una serie di esercizi perfetti per i senior ma utili per tutti, per tenere in allenamento la mente e la memoria.