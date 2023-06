Alimenti che danno energia a 60 anni

Alcuni alimenti si rivelano fondamentali per garantire un apporto di energia sufficiente per svolgere al meglio le attività quotidiane, anche quando l’età avanza e non si è più giovanissimi. Per gli over 60, ad esempio, scegliere con cura i cibi da consumare può influire non poco sulla salute, sia fisica sia mentale.

Se da un lato con il passare degli anni si spendono meno energie, dall’altro lato aumenta il rischio di sviluppare carenze nutrizionali che possono ripercuotersi negativamente sulla qualità della vita, ad esempio indebolendo le ossa, la massa muscolare e in generale il sistema immunitario.

Dopo i sessant’anni, ad esempio, è determinante integrare in modo corretto carboidrati, proteine e grassi, senza trascurare il consumo di frutta e verdura e moderando, invece, l’assunzione di zuccheri semplici. L’ideale è programmare tre pasti principali più due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. Ecco quali alimenti rappresentano una fonte energetica ottimale.

Cereali integrali

Ottimi per fare il pieno di energia, i cereali integrali permettono di assumere una corretta dose di carboidrati complessi, senza tuttavia trascurare le fibre. L’ideale è alternare varie tipologie di cereali, come il grano, l’avena, il farro, il riso e la quinoa. In ogni caso, oltre alla funzione energetica questa tipologia di cereali aiuta a ridurre il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, allontanando anche il diabete e l’ipertensione.

Legumi

Consumare legumi almeno un paio di volte alla settimana consente di fare il pieno di energia, proteine vegetali e vitamine. Oltre a saziare a lungo, infatti, i legumi come le lenticchie, i fagioli, i ceci e i piselli sono ricchi di minerali preziosi come il fosforo, il ferro e il potassio, determinanti per ridurre il senso di spossatezza.

Frutta secca

In tutte le stagioni dell’anno, consumare frutta secca aiuta a ricaricare le energie e integrare numerose sostanze benefiche per la salute. Ricca di vitamine e sali minerali come magnesio, potassio, rame, fosforo, ferro e calcio, la frutta secca vanta anche elevate dosi di fibre alimentari.

Per sfruttarne tutto il potenziale energetico, in particolare, è preferibile consumare questo alimento come spuntino o snack mattutino, senza tuttavia esagerare nelle dosi soprattutto se si segue un regime alimentare ipocalorico.

Banane

Le banane sono ricchissime di potassio e, grazie al loro potere saziante, permettono di disporre immediatamente di una buona dose di energia. Questo frutto, inoltre, si caratterizza anche per la presenza di fibre e per un indice glicemico inferiore ad altri frutti, tanto da essere considerato un valido aiuto nella prevenzione delle patologie cardiovascolari.

Cacao amaro

Tra i cibi energizzanti da consumare anche dopo i 60 anni, infine, compare anche il cacao amaro: la presenza di teobromina, infatti, aiuta a recuperare le energie mentre la serotonina favorisce il buonumore e il benessere psicofisico.

I polifenoli presenti nel cacao amaro, inoltre, possono influire positivamente nel controllo della pressione sanguigna e soprattutto aiutano a prevenire l'ipertensione. Anche solo consumando un quadratino di cacao amaro a colazione, ad esempio, è possibile favorire la concentrazione e stimolare la memoria, ottenendo energia sufficiente per affrontare la mattinata.