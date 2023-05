Ipertensione anziani come prevenirla e rimedi

L’ipertensione è una condizione molto frequente nelle persone anziane, che proprio a causa del normale processo di invecchiamento tendono a manifestare valori della pressione sanguigna eccessivamente elevati.

Più che una malattia, tuttavia, l’ipertensione viene considerata un fattore di rischio che aumenta la probabilità di sviluppare alcune patologie, come l’ictus, l’insufficienza cardiaca e malattie a carico dei reni e delle coronarie.

Riuscire a prevenire l’innalzamento della pressione del sangue nelle arterie, quindi, diventa indispensabile per tenere lontane molte delle problematiche più serie che possono manifestarsi con l’avanzare dell’età.

Come si manifesta l’ipertensione

L’ipertensione più frequente negli anziani è quella sistolica, che vede un incremento preoccupante della sola pressione massima. A soffrirne è il 30% della popolazione adulta appartenente a entrambi i sessi e, nella maggior parte dei casi, può essere individuata non solo attraverso la misurazione della pressione ma anche prestando attenzione ad alcuni campanelli d’allarme:

vertigini e acufeni;

mal di testa soprattutto al risveglio;

epistassi, vale a dire la perdita di sangue dalle narici;

disturbi a carico della vista, tra cui la visione offuscata oppure la comparsa di piccoli punti luminosi.

Alcune abitudini e condizioni individuali, inoltre, possono aumentare il rischio di sviluppare ipertensione. Rientrano tra queste il fattore età, soprattutto perché l’invecchiamento rende meno elastici i vasi arteriosi, ma anche il sovrappeso e la sedentarietà, il diabete e il consumo eccessivo di sale e bevande alcoliche.

Come prevenire l’ipertensione

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per prevenire con efficacia l’ipertensione arteriosa è fondamentale ridurre il consumo di sale. Una strategia che è necessario mettere in atto fin da giovani, impostando un’alimentazione sana e bilanciata che non prevede il consumo smodato di alimenti ricchi di sodio.

Una buona prevenzione, inoltre, si basa su una serie di abitudini considerate salutari da diversi punti di vista:

limitare il consumo di sale come condimento e dei cibi che ne contengono dosi elevate, come gli insaccati;

tenere sotto controllo il peso corporeo;

fare attività fisica in modo regolare;

evitare il fumo e l’eccessivo consumo di alcolici;

privilegiare il consumo di alimenti ricchi di potassio e magnesio;

limitare lo stress.

I rimedi contro l’ipertensione arteriosa

Per chi soffre di ipertensione è certamente fondamentale controllare i valori della pressione con regolarità, sia in autonomia sia recandosi in farmacia o presso il proprio medico curante. La maggior parte dei rimedi contro questo disturbo, tuttavia, si basa sia sull’assunzione di farmaci specifici sia su una serie di abitudini ritenute salutari.

I medicinali da soli, infatti, non risolvono il problema dell’ipertensione se non sono accompagnati da alcuni cambiamenti che riguardano lo stile di vita.

Se da un lato il movimento e la perdita di peso può aiutare a normalizzare i valori pressori, dall’altro lato è utile adottare alcuni piccoli stratagemmi per evitare nuovi sbalzi, partendo dalla tavola: