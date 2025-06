Ballerine, come abbinarle d'estate: tot look che amerai anche a 50 anni

Se un tempo c’era chi le odiava, le ballerine sono scarpe ormai sdoganate per tutte le età, per una serie di ragioni: sono comode, sono esteticamente belle, stanno bene con moltissimi outfit. Le over 50 le indossano in ufficio e nel tempo libero, tra un aperitivo, una serata a teatro e lo shopping con le amiche. Ma in estate? Ci sono tanti modi per abbinarle: ecco qualche consiglio.

Con i pantaloni Capri

I pantaloni Capri sono spesso un must estivo, e non solo perché il loro nome - come una delle isole Flegree - evoca immacolate spiagge di sassi, serate in piazzetta e glamour. Questi pantaloni sono quelli che hanno una lunghezza poco più in giù del ginocchio, e in realtà rappresentano uno spettro di modelli: con le pinces o senza, con gli spacchetti laterali, più ampi o a sigaretta e così via. Le ballerine possono essere abbinate con il tipo di tessuto: per esempio con i Capri in lino vanno bene le ballerine in cotone, per quelli in altri tessuti più eleganti, si possono esplorare le ballerine in pelle o in vernice.

Con il caffettano o il kimono

Caffettano e kimono sono due capi molto utilizzati dalle donne in estate, i primi soprattutto in spiaggia, i secondi come abbigliamento da giorno. Anche in questo caso le ballerine possono essere scelte in diversi materiali e possono essere accompagnate anche da un minicalzino in microfibra, in una tinta pastello o trasparenti, per contribuire allo stile sbarazzino che queste scarpe conferiscono.

Con gli short

L’abbinamento dell’estate 2025 anche per le over 50 è shorts e ballerine a rete. Tuttavia questo tipo di calzature non è adatto a tutte: alcune donne potrebbero sentirsi a disagio perché mostrano il piede - e quindi bisogna avere una pedicure perfetta anche quando si indossano le scarpe - oppure altre potrebbero percepirlo come un connubio un po’ troppo aggressivo e informale. Non tutte le tendenze vanno abbracciate ciecamente, per cui è meglio pensarci bene prima di acquistare e tenere in armadio e scarpiera rispettivamente pantaloncini e calzature che non si indossano.

Con l’abito in maglia

Alcuni abiti in maglia rappresentano un’altra tendenza in evidenza nell’estate 2025: si tratta degli abiti a crochet, che conservano sempre il loro fascino. Che si scelga un abito a crochet o un altro tipo di vestito in maglia, il vantaggio consiste nel fatto che questi abiti vestono tutte le fisicità, perché si adattano a ogni corpo. Anzi, spesso ne valorizzano le curve. Le ballerine danno un tocco di formalità a vestiti di questo tipo, soprattutto se le scarpe sono impreziosite da dettagli gioiello, applicazioni floreali o passamaneria.

Tanti colori (e paia di jeans)

Ma la relazione d’amore più intensa e duratura tra pantaloni e ballerine è senza dubbio quella con i jeans.

Anche perché l’abbinamento è declinabile all’infinito: se spesso abiti e pantaloni sono in una determinata fantasia, i jeans sono sovente monocromatici, per cui le fantasie più disparate - in particolare l’, che è di tendenza - possono trovare spazio sulle calzature. Ma anche i colori solidi più intensi possono fare lo stesso: dal rosso al viola, dal giallo al blu, dal verde all’arancione, secondo il proprio gusto personale.