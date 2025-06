Camicia, quali sono le fantasie più adatte alle over 60 e come abbinarle

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si sceglie la fantasia perfetta per una camicia? E come si possono abbinare a essa gonne e pantaloni? Servono accessori speciali? Queste sono domande che ogni donna di tutte le età si sarà posta almeno una volta nella vita: per le over 60 c’è qualcosa in più, perché gli impegni quotidiani da affrontare possono essere tanti e magari si desidera esprimere attraverso l’outfit la propria personalità e il proprio stile. E le camicette con diverse fantasie possono realizzare esattamente questo.

Animalier

Si parte dalle fantasie animalier, che sono potenzialmente le più complicate, perché bisogna evitare gli abbinamenti che appaiono troppo aggressivi (anche se l’idea alla base dell’animalier è quella dell’animale selvatico e quindi aggressivo). Si può giocare con le camicie animalier, abbinandole con gonne e pantaloni in tinte a forte contrasto oppure nella nuance non prevalente. Si prenda il leopardato: si può valutare una gonna o un paio di pantaloni turchesi o neri, il primo segna un contrasto molto evidente e il secondo è il colore non prevalente. Molto bene anche il rosso in questi contesti. La fantasia a pelle di serpente, se verde, si può invece abbinare con un capo viola: bisogna giocare soprattutto con i colori complementari.

Fantasie micro

Si dice che le fantasie micro stiano bene solo a donne alte, ma questo può essere vero soprattutto se si tratta di abiti. Il micro, quando si è di fronte una camicetta, può stare bene a chiunque. L’importante è ricordare che non esiste solo il floreale, ma che il floreale rappresenta una potenzialità infinita di abbinamenti cromatici soprattutto se insieme ai fiori sono presenti anche le foglie. L’importante anche qui è evitare di abbinare gonne e pantaloni con il colore prevalente, a meno che non si tratti di bianco o nero.

Fantasie macro

Le fantasie macro stanno bene a tutte, ma bisogna abbinarle opportunamente, magari non solo con gonne e pantaloni, ma con qualche accessorio che spezzi il ritmo della fantasia scelta, come una collana o un braccialetto in corallo o una spilla vistosa - cercando di rifuggire i cliché. In altre parole, una fantasia a fiori grandi non può essere supportata da una farfalla coloratissima, ma si può pensare a una spilla con un design particolare e astratto in filigrana d’argento.

Optical, Vichy o pois?

Optical, Vichy e pois rappresentano tre scelte molto personali quando si tratta di fantasie per le camicette. Probabilmente il quadretto Vichy è più una scelta per il giorno e per situazioni informali come una passeggiata al mare o una scampagnata, mentre il pois è fortemente chic e va benissimo in qualunque momento della giornata e in situazioni formali come le cerimonie. L’optical è come il pois, ma solo se quella determinata fantasia che si sceglie è di tendenza in un dato momento.

Per quanto riguarda le gonne e i pantaloni da abbinare, bisogna giocare anche sui modelli: pantaloni a palazzo o con le pinces, gonne a tubino o plissettate possono essere un accostamento ricercato, soprattutto se la camicetta ha le ruches o tagli particolari.