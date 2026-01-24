Capelli, lo chignon basso chic che tutte le over dovrebbero portare questo inverno 2026

L’acconciatura passe-partout per la stagione invernale 2026 è lo chignon basso chic.

Lo abbiamo visto sfoggiare dalle celebreties di fama mondiale sulle passerelle ed è acclamato dalle hair stylist di New York sui social. Ideale sia per un’occasione speciale ed importante ma anche per tutti i giorni, soprattutto quando i capelli non ne vogliono assolutamente sapere di stare al loro posto o non sono proprio puliti.

Come deve essere lo chignon basso

In inglese il raccolto basso viene denominato low bun. Si tratta di un raccolto che viene fissato all’altezza della nuca. Molto di tendenza è la versione spettinata che lascia intravedere dei ciuffetti ribelli lasciati liberi sempre all’altezza della nuca in contrasto con la perfezione dello chignon alto, da ballerina.

In questa versione dona un tocco ecclettico e grintoso al look delle over. Le francesi lo chiamano french knot ed è amato soprattutto dagli estimatori dello street style. Non passa assolutamente inosservato e sta diventando una vera e propria ossessione.

È realizzato in modo morbido e casuale e personifica la filosofia beauty francese che risulta rilassata ma senza perdere la bellezza dei dettagli che fanno la differenza. È perfetto per i visi allungati con mascelle pronunciate e lineamenti ben definiti. Aiuta ad attenuare le linee rigide conferendo una certa sinuosità e morbidezza.

Come si realizza lo chignon basso chic

È un’acconciatura semplice da realizzare. Necessita di pochi minuti e piace perché permette di mantenere ordinata la chioma. Va realizzata quando i capelli non sono appena lavati perché non devono risultare né troppo scivolosi e tantomeno troppo pesanti. Per realizzarlo occorre aiutarsi con uno spray o mousse volumizzante o testurizzante. In alternativa perfetto è uno shampoo a secco in spray.Permette di modellare meglio il capello soprattutto se liscio.

Prima di realizzarlo i capelli vanno rigorosamente pettinati per eliminare eventuali nodi e portati all’indietro. Occorre fissarli a metà nuca o alla base di essa. La chioma va portata all’indietro in maniera omogenea senza appiattirla. Se ci ha i capelli ricci o mossi va bene rispettare il loro volume naturale. La coda va arrotolata su sé stessa per compattare le cioccie. Le punte vanno lasciate libere e infilate all’interno dell’elastico utilizzato o delle forcine.

Se la chioma è riccia o mossa va bene anche l’utilizzo di una bacchetta in modo da rispettare la forma naturale e ribelle.

Se è necessario, per fissare meglio le ciocche, ci si può procurare un gel a tenuta forte o unasenza risciacquo. Il tutto serve infatti per massimizzare il risultato e per una tenuta duratura.