Wet hair look. Quali sono le acconciature effetto bagnato di tendenza

L’effetto wet hair quest’anno spopola sulle passerelle e nella vita di tutti i giorni anche al rientro dalle vacanze.

È una tendenza capelli molto amata dagli hairstylist e dai brand per le sfilate. È una delle acconciature scelta quando i capelli sono indietro di qualche lavaggio o quando per un’occasione importante si vuole tenere in ordine la capigliatura ma si ha poco tempo a disposizione.

Molto gettonata tra le nuove generazioni è in grado di donare un aspetto algido e deciso al volto. Lo mette in risalto creando un effetto sensuale che intriga. Le acconciature wet hair possono essere realizzate su qualsiasi tipo di capello, da quello corto a quello lungo, liscio o mosso.

Come realizzare un’acconciatura wet hair

Un’acconciatura wet hair si realizza con molta praticità e semplicità. Per crearla a casa dopo aver lavato i capelli e averli strizzati con l’asciugamano il primo step è cospargere sulla chioma un olio nutriente.

Quando il capello è asciutto bisogna optare per un gel dalla texture leggera. Quest’ultimo non deve creare grumi ma si deve stendere con facilità sul pettine. Con l’aiuto del pettine il gel va posato sulle radici sin dove si vuol far terminare l’effetto bagnato.

Successivamente si può lavorare la chioma a proprio piacimento creando onde, trecce, chignon. Scopriamo quali sono le acconciature effetto wet hair più in voga.

Wet pony hair

Ideale da sfoggiare di sera. Adatto per chiome lisce e di media lunghezza o extra lunghe. Si realizza legando i capelli in una coda alta. Prima di legarli il gel va applicato col pettine solo alla radice fino a metà lunghezza. L’effetto wet hair in questa acconciatura è in grado di creare un look ben strutturato e scolpito che resiste all’umidità.

Onde naturali e sensuali

Chi ha i capelli mossi o chi li vuole asciugare al naturale può optare per un effetto wet hair sensuale. Dopo l’asciugatura basta applicare il gel a testa in giù. Le ciocche vanno poi modellate con le dita con movimenti leggeri esercitati dal basso verso l’alto. È questo un look che sprigiona grinta e che consente di tenere in ordine le chiome più ribelli.

Capello corto minimal

Sui capelli corti l’effetto bagnato crea un look minimalista che mette in risalto i lineamenti del viso. Per realizzarlo sui capelli corti basta cospargere il gel con le mani su tutta la testa. Col pettine basta modellare di lato la chioma per un effetto sofisticato cool e minimal al tempo stesso.

Raccolto con trecce

Per ottenere acconciature semiraccolte o raccolte con trecce resistenti prima di tutto dopo aver lavato i capelli occorre

cospargere sulla chioma uno spray texturizzante. Successivamente si possono realizzare due trecce laterali rifinite con un gel effetto bagnato. Grazie all’effetto wet hair le trecce risultano più corpose e scolpite in modo cool.