Cavolfiore: benefici e ricette per gli over

Amatissimo dagli adulti, meno dai bambini, il cavolfiore è un alimento ricco di nutrienti, ideale per la salute degli over. Studi recenti hanno dimostrato che è un toccasana per l'apparato cardiovascolare, il metabolismo e il sistema immunitario. Inoltre, è un alimento molto versatile in cucina. Scopriamo quali sono i benefici di questo ortaggio e qualche ricetta per consumarlo al meglio.

Le proprietà nutrizionali

Il cavolfiore è una fonte preziosa di nutrienti essenziali. È costituito dal 51% di proteine, il 42% di carboidrati e il restante 7% da lipidi. Oltre alle fibre, questo ortaggio vanta modeste quantità di vitamine e sali minerali. Nello specifico:

Vitamina C, B6, E, K

niacina

riboflavina

tiamina

potassio

fosforo

sodio

calcio

magnesio

ferro

zinco

manganese

luteina

Inoltre, contiene il sulforafano: una sostanza che, non solo protegge dalle infezioni batteriche, ma preserva il cervello dal declino cognitivo.

I benefici per la salute

Il cavolfiore è un alimento con un elevato indice di sazietà a fronte di un bassissimo impatto calorico. Una porzione da circa 100 grammi di prodotto crudo apporta circa 25 calorie. Ciò significa che può essere consumato in porzioni abbondanti anche quando si è a regime dimagrante.

Trattandosi di un ortaggio ricchissimo di acqua e fibre, favorisce il transito intestinale contrastando efficacemente il gonfiore addominale.

Secondo alcuni studi, una dieta ricca di cavolfiore protegge dall'insorgenza di disturbi cardiovascolari come aterosclerosi, ictus e infarto. Non solo. Il di-indol metano, una sostanza di cui è ricco questo alimento, vanta proprietà antibatteriche e antinfiammatorie.

Quanto alle vitamine, oltre a rafforzare il sistema immunitario, quelle del gruppo B sono essenziali per il metabolismo di grassi e proteine. Infine, un consumo moderato di questo ortaggio aiuta a preservare l'apparato cardiovascolare e la salute di denti e ossa.

Due ricette semplici e veloci

Pizza di cavolfiore

La pizza di cavolfiore è un'alternativa vegetale, sana e leggera, a quella tradizionale. Per prepararla servono i seguenti ingredienti:

500 grammi di cavolfiore

400 grammi di acqua

30 grammi di pangrattato

150 grammi di passata di pomodoro

Sale, olio e origano qb.

Procedimento

Anzitutto bisogna pulire, lavare e tagliare il cavolfiore. Dopodiché lo si fa bollire per circa 10 minuti in acqua bollente (senza sale). Quando le cimette risulteranno morbide, è il momento di scolarle. Quindi si frullano all'interno di un mixer - va bene qualunque altro tipo di frullatore - con anche il pangrattato e un pizzico di sale.

A parte, si unge una pirofila da forno con un po' d'olio. Si versa la preparazione all'interno della teglia avendo cura di livellare bene i bordi con il dorso di un cucchiaio. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Dopodiché si aggiungono la passata di pomodoro, l'origano, l'olio e un pizzico di sale. Quindi si ultima la cottura della pizza: dieci minuti saranno più che sufficienti per ottenere un risultato ottimale.

Cavolfiore arrosto

Il cavolfiore arrosto è perfetto da servire per una cena tra amici o per un pranzo in famiglia. Questa pietanza si prepara in pochi passaggi e piace molto anche ai piccoli di casa.

Per prepararlo occorrono i seguenti ingredienti:

1 cavolfiore medio

30 ml di olio extravergine d'oliva

2 cucchiai di senape

1 di aceto di vino bianco

mezzo cucchiaino di paprika (dolce o piccante non fa differenza)

mezzo cucchiaino di origano secco

sale qb

pepe qb (a scelta)

Procedimento

Per prima cosa occorre lavare e mondare il cavolfiore. Dopodiché bisogna disporlo all'interno di una pirofila dai bordi alti e resistente alle alte temperature. A parte si prepara un intingolo con olio, aceto di vino bianco, senape, origano, sale e paprika. Quando gli ingredienti risulteranno ben amalgamati, si cosparge l'intera superficie del cavolfiore con il condimento. Deve cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi, con il coperchio, per 60 minuti.