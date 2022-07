Che prodotti avere sempre in borsa a 60 anni

Indipendentemente dalla stagione e dal luogo in cui ci si trova, la borsa riveste sempre un ruolo fondamentale. Capiente o minimal, in stile shopper o a tracolla, questo accessorio femminile rappresenta un prezioso alleato in ogni situazione, una valvola di salvezza da cui attingere in qualsiasi momento quando ci si trova fuori casa.

Il contenuto di una borsa può essere molto variegato e composto dagli oggetti più disparati, che spesso dipendono dall’attività lavorativa svolta ma anche dalle necessità individuali dettate dall’età e dal contesto. In ogni caso, ci sono alcuni prodotti considerati must have che non devono mai mancare.

Tralasciando portafoglio, smartphone o telefono cellulare, chiavi di casa e documenti essenziali, il contenuto della borsa deve caratterizzarsi per la presenza di alcuni prodotti specifici pronti all’uso.

Il contenuto della borsa perfetta

Inserire nella borsa tutto ciò che può essere necessario per passare del tempo fuori casa significa pensare anche alle piccole evenienze, evitando di farsi cogliere impreparati. Il necessaire perfetto deve prevedere:

fazzoletti e salviette umidificate , meglio se igienizzanti, indispensabili per la pulizia delle superfici comuni;

e , meglio se igienizzanti, indispensabili per la pulizia delle superfici comuni; gel idroalcolico per igienizzare le mani, una presenza fissa ma fondamentale per tutelare la propria salute e quella delle altre persone quando ci si trova negli ambienti comuni;

per igienizzare le mani, una presenza fissa ma fondamentale per tutelare la propria salute e quella delle altre persone quando ci si trova negli ambienti comuni; uno specchietto pratico e discreto;

pratico e discreto; gli occhiali da sole ;

; una power bank , oggetto tech molto utile per garantire la ricarica a qualsiasi dispositivo elettronico, riducendo il rischio di trovarsi fuori casa con il telefono completamente scarico;

, oggetto tech molto utile per garantire la ricarica a qualsiasi dispositivo elettronico, riducendo il rischio di trovarsi fuori casa con il telefono completamente scarico; una borsa shopper pieghevole e riutilizzabile, accessorio sostenibile e utile in caso di acquisti;

pieghevole e riutilizzabile, accessorio sostenibile e utile in caso di acquisti; un analgesico di emergenza, per gestire un improvviso mal di testa senza dover ricorrere alla farmacia;

di emergenza, per gestire un improvviso mal di testa senza dover ricorrere alla farmacia; una penna e un piccolo taccuino, dove poter annotare facilmente un numero di telefono, un indirizzo o altre informazioni.

Prodotti beauty da tenere in borsa

Un capitolo a parte meritano i prodotti beauty, considerati spesso indispensabili soprattutto quando si trascorrono numerose ore fuori casa o durante un evento importante. Se da un lato riempire la borsa di risorse per il make-up non è mai una buona idea, dall’altro lato ci sono alcuni prodotti che bisognerebbe sempre avere sottomano:

un balsamo per le labbra , fondamentale sia in inverno sia in estate per idratare e proteggere dal freddo o dall’eccessiva calura;

, fondamentale sia in inverno sia in estate per idratare e proteggere dal freddo o dall’eccessiva calura; una cipria compatta , utile per tamponare il viso evitando l’effetto lucido e per ridare compattezza al viso;

, utile per tamponare il viso evitando l’effetto lucido e per ridare compattezza al viso; una crema per le mani, indispensabile sopratutto durante la stagione fredda.

Varie ed eventuali

Alcuni prodotti, infine, possono rivelarsi molto utili solo in alcune situazioni. Un mini-kit per il cucito, ad esempio, può servire quando si indossa un abito da cerimonia e si partecipa a un evento o a una serata speciale.

Un foulard leggero, invece, non dovrebbe mai mancare in estate durante un viaggio alla scoperta dei monumenti e dei luoghi sacri, dove può essere richiesto un abbigliamento particolare che copra spalle e braccia.

Un ultimo consiglio: infilare nella borsa una scatola di cerotti non è mai una cattiva idea quando ci si reca al parco con i bambini al seguito.