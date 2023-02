Cosa indossare a San Valentino: idee per outfit over 60

Cosa indossare a San Valentino? In questa serata dedicata all’amore, alla passione e alla condivisione anche il look svolge un ruolo fondamentale, indipendentemente dall’età e dagli anni di vita di coppia che si hanno alle spalle. Il 14 febbraio, infatti, rappresenta un’occasione speciale per festeggiare il partner giocando con il proprio look, esprimendo i propri sentimenti anche attraverso gli indumenti e gli accessori da indossare.

Per una serata romantica da trascorrere al ristorante o semplicemente per organizzare una cena a casa, è sempre importante scegliere un outfit che faccia sentire a proprio agio, che valorizzi la propria figura puntando sui dettagli e sull’originalità, senza tuttavia trascurare le ultime tendenze della moda.

Gonna extra lunga e dolcevita

Perfetta per una serata invernale e da sempre sinonimo di eleganza e stile, la gonna extra lunga è tornata in voga e permette di creare abbinamenti semplici ma di sicuro effetto. Ampia o leggermente sagomata, può essere declinata in una lunga serie di varianti e tessuti: dalla maglia al velluto fino al caldo tweed, tinta unita o fantasia, si abbina perfettamente con un semplice dolcevita che sottolinea i lineamenti senza tuttavia far patire il freddo. Un paio di stivali col tacco medio o alto completano l’outfit in modo impeccabile, così come un paio di decolleté invernali considerate da sempre il simbolo della femminilità.

Pizzo e velluto sempre protagonisti

Indossare tessuti di velluto per San Valentino o concedersi qualche inserto di pizzo, inoltre, sono sempre idee vincenti per puntare sull’eleganza senza tempo. Anche una semplice giacca in morbido tessuto velvet, da abbinare con una camicia o con top più leggero, è in grado di esprimere stile e raffinatezza.

Un abito di velluto, o per un completo maglia e pantaloni morbidi, consente di garantire calore, eleganza e comfort. Se la rosa di colori tra cui scegliere è molto vasta, optare per il rosso, per il bordeaux o per l’intramontabile nero garantisce sempre una marcia in più. Anche il viola intenso, tuttavia, è perfetto per festeggiare una serata romantica.

Fiori tridimensionali, must have del 2023

Destinati a diventare protagonisti della moda primavera-estate 2023, i fiori tridimensionali applicati sugli abiti sono già un dettaglio molto ricercato. Perfetti su una maglia, una camicia, una gonna o una cintura, i fiori 3d in rilievo hanno il potere di valorizzare anche un outfit poco impegnativo trasformando un look casual in un completo di sicuro effetto.

Puntare sui cuori

Se l’obiettivo è trasformare la sera del 14 febbraio in un momento romantico e indimenticabile, non resta che chiamare all’appello uno dei simboli per eccellenza della giornata dedicata agli innamorati, a prescindere dall’età: il cuore.

Una semplice maglia con stampe a forma di cuore, ad esempio, si sposa perfettamente con un paio di jeans o pantaloni caldi e comodi. In alternativa, è anche possibile scegliere uno o più accessori con i cuori protagonisti, un modo unico e originale per esprimere i propri sentimenti in modo originale e divertente.