Cosa regalare ad un uomo di 60 anni per Natale: la classifica dei regali più graditi

Bando alla banalità: Natale non è più quel momento dell'anno in cui regalare al nonno pigiami o pantofole (che pure vanno bene anche se riscoprono attualmente uno spirito ironico che in passato non possedevano). Gli uomini over 60 oggi hanno tantissimi interessi che vanno valorizzati e quindi questi doni sono calibrati sui molteplici gusti che un senior può avere

Una confezione speciale per cocktail

Questa è una tipologia di regali dedicati a un over 60 di cui si sa poco - magari giusto che non sia astemio. In questo periodo dell’anno, diversi marchi di liquori o superalcolici mettono in commercio edizioni speciali di una determinata bottiglia insieme ad attrezzi per preparare cocktail e long drink: sono confezioni molto raffinate, perfette per regali “di rappresentanza”.

La smartbox con degustazione e spa (e non solo)

Questo regalo è invece scelto per un senior che si conosce molto bene. Le sue caratteristiche: ama viaggiare soprattutto con la propria metà, ama l’Italia e il suo patrimonio artistico, naturale ed enogastronomico, e soprattutto ama rilassarsi con un fine settimana fuori porta. Le smartbox con le gite del fine settimana sono molto interessanti, perché possono offrire attività differenti: dalla spa alle degustazioni di vino e formaggio, fino alle gite in mongolfiera.

Un poster personalizzato e incorniciato

A chi non piacerebbe trasformarsi nel proprio personaggio preferito? Ci sono aziende che possono realizzare poster in cui il senior che deve ricevere il regalo “diventa” il personaggio di un film del cuore. Che questo personaggio sia Peter Venkman, Neo oppure Luke Skywalker, basta un fotomontaggio e il gioco è fatto. Purché però il poster sia opportunamente incorniciato.

Un set che unisca ai nipoti

Che si tratti di un comune set di mattoncini dei marchi più conosciuti oppure del modellino di un robot, è divertente donare a un over 60 qualcosa che possa unire le generazioni: sempre che modellismo e tempo da trascorrere con i nipotini sia qualcosa che interessa a chi riceverà il regalo. La scelta è tanta e tale che ci si può solo sbizzarrire.

Una bici a pedalata assistita

Magari già si possiede una bicicletta tradizionale: adesso è arrivato il momento di una bici a pedalata assistita. Non è una scelta legata al tempo che passa, ma a quello che si preferirebbe trascorrere all’aperto anche per tragitti più lunghi rispetto a ciò che permette una bici tradizionale. Naturalmente il senior che la riceverà dovrà essere un uomo sportivo e amante delle attività all’aria aperta.

Uno smartwatch speciale

Uno smartwatch lo può regalare chiunque a Natale: quello che cambia tutto è una dedica incisa. Dopo aver vagliato tutte le caratteristiche - in particolare il sistema operativo in uso da chi riceverà - si può passare alle scelte estetiche e soprattutto alla dedica, che dovrà raccontare senza svelare un piccolo tratto di storia comune con il senior.

Auricolari o cuffie

Un dono tecnologico può tornare sempre utile: in questa categoria ci sono sicuramente auricolari e cuffie purché di buona o ottima qualità, per facilitare la fruizione di musica o serie tv in casa o fuori casa. È un regalo che può essere fatto a tutte le età, ma i senior appassionati di media audiovisivi apprezzeranno particolarmente.

Un cofanetto in blu-ray

Il cofanetto blu-ray di Friends o The Big Bang Theory? Uno con una selezione di film di Woody Allen? Oppure con tutti i film della saga di Star Wars? Oppure quello di Twin Peaks che comprenda anche i Missing Pieces? O ancora Il Signore degli Anelli in versione estesa? La scelta è tantissima: basta affidarsi alla passione del senior, e il regalo perfetto è fatto.

Un profumo

Regalare un profumo rappresenta sempre qualcosa di molto personale. Quindi tra chi dona e l’over 60 che riceve ci deve essere un rapporto estremamente intimo. Tuttavia non si deve optare necessariamente per qualcosa di già usato, a meno che la persona in questione non sia eccessivamente abitudinaria, ma si può sperimentare, magari rivolgendosi alla profumeria artigianale francese o britannica.

Un gioco da tavolo

Chiude questa classifica un gioco da tavolo.

Anche in questo caso il senior deve essere appassionato della materia in questione. Che a questo punto sarà come un piatto cotto e mangiato: il tempo di scartare il regalo e sarà subito pronto per il divertimento in famiglia o con gli amici.