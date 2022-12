Regali di Natale per donne over 60: dai gioielli ai libri, passando per la maglia

Quali regali di Natale scegliere per una donna over 60? Vietati i soliti pensierini di circostanza: quando la senior è una persona cara di famiglia oppure una grande amica, vale la pena investire tempo e denaro per un dono che sia davvero gradito. Sapersi immedesimare nei gusti di chi riceverà il regalo è indispensabile, magari lasciandosi anche guidare dalle mode e dalle tendenze del periodo.

Un gioiello o bigiotteria artistica

Negli ultimi anni, la tendenza di gioielli e bigiotteria artistica è quella di puntare su un forte impatto visivo. Quindi anelli, orecchini, braccialetti e collane appaiono sempre più colorati e decorati. Per un dono dedicato alle senior, via libera alle pietre colorate, che siano preziose o più economiche - come pietre dure, turchesi o zirconi - ma anche a complessi design, come i camei e la filigrana d’argento (magari rosa). E sebbene per le giovani generazioni le spille sembrano ormai tramontate, per le donne più mature continuano a essere un dono molto gradito: basta pescare nell’artigianato e nell’oreficeria italiana per trovare prodotti di grande eccellenza.

Una borsa

La scelta di un regalo di Natale per una senior può ricadere su una borsa in pelle, finta pelle o tessuto. Non ha grande importanza il materiale - a meno che la persona a cui fare il regalo non abbia esigenze specifiche - l’importante è che la borsa sia spaziosa e piena di scomparti. Non è più tempo per le borsette o le pochette, le donne oggi amano la praticità e questo si traduce nel bisogno di avere sempre tutto con sé per organizzare al meglio la propria giornata fuori casa. Naturalmente, non deve mancare lo stile. Sono di gran moda le fantasie patchwork o granny per le borse in tessuto o maglia, mentre per le borse in pelle o simil-pelle l’ideale è scegliere un colore solido, come il verde menta o l’ottanio. Vanno bene in generale i colori freddi, come per esempio il viola, ma a volte non si può rinunciare all’intramontabile marrone cuoio.

Un libro

Un libro in regalo è sempre una soluzione piuttosto vincente, per una donna che legge. Per le over 60 è bene puntare su grandi classici della letteratura, ma anche qualche storia di attualità come un romanzo giallo o un volume true crime. Per esempio sta riscuotendo grande interesse tra le donne, senior e non, il libro di Piera Maggio "Denise - Per te, con tutte le mie forze", che racconta della scomparsa della bambina siciliana dal punto di vista della sua mamma. Bene in generale le storie al femminile, celebri e non, come per esempio "Blonde" di Joyce Carol Oates, da cui è stato tratto un film sulla storia personale - ma romanzata - di Marilyn Monroe.

Uno smartphone

Se la persona che riceverà il dono è una mamma, una zia o una nonna lontana, il regalo di Natale giusto per lei è uno smartphone. Quali qualità deve possedere il dispositivo in questione? La facilità di utilizzo è un plus naturalmente, ma è anche importante personalizzarlo prima di farlo trovare sotto l'albero. Installare in anticipo le applicazioni di maggior utilizzo, come WhatsApp oppure alcuni social network, renderà più semplice il primo utilizzo.

Tutto per la maglia

Negli ultimi anni il revival dei lavori a maglia costituisce un grande fenomeno di costume. Per questa ragione, un dono ideale per una persona che lavora già a maglia o all’uncinetto - o si vuole approcciare a questa attività - è rappresentato da oggetti che possono tornare utili: dagli uncinetti agli aghi per la maglia circolare (quelli per fare la famosa “calza”), ferri di diverse dimensioni, funghetti per tubolari e altro ancora. Può tornare utile anche una mini-macchina per la maglieria dritta e tubolare, con cui divertirsi a creare sciarpe, berretti e copertine per eventuali nipoti.

