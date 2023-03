Friggitrice ad aria, bilancia e stampi per dolci provati per voi

Gli appassionati di cucina sanno che per cimentarsi nella preparazione di ricette serve una dotazione di strumenti e utensili "del mestiere". Come, ad esempio, una bilancia digitale oppure degli stampi per dolci. Per non parlare, poi, di uno degli elettrodomestici più in voga del momento: la friggitrice ad aria. Ebbene, noi del ilgiornale.it abbiamo voluto provarli per voi sperando di potervi fornire qualche informazione utile in previsione di un eventuale acquisto.

I prodotti scelti sono disponibili sul sito di Amazon.it e, per giunta, a un costo decisamente accessibile rispetto all’offerta media del mercato. A seguire vi raccontiamo la nostra esperienza d’uso per ogni accessorio, elencando pro ed eventuali contro.

Bilancia Digitale

Se c’è un dispositivo davvero indispensabile in cucina è labilancia digitale. Lo sa bene chi è solito cimentarsi nella preparazione di dolci e lievitati: bisogna sempre dosare con massima precisione gli ingredienti per ottenere un risultato discreto e in linea con le aspettative. In tal senso, quella a marchio Amazon basic è decisamente affidabile.

Anzitutto misura sia il volume dei liquidi che il peso in due sistemi di unità. Un dettaglio non da poco per chi ama sperimentare, ad esempio, ricette di torte americane. Basta premere il tasto Unit, prima di appoggiare l’ingrediente sulla superficie della bilancia, per impostare unità e modalità di conversione. Il risultato viene visualizzato direttamente sul display LCD per un tempo di lettura superiore ai 2 minuti.

Inoltre, grazie alla funzioneTare potete pesare tutti gli ingredienti che vengono via via aggiunti nel recipiente - ipotizziamo che stiate preparando un dolce come abbiamo fatto noi - ottenendo sia il peso del singolo elemento che il totale. Quanto alla pulitura, vi sconsigliamo di versare detergenti per uso domestico o acqua direttamente sulla bilancia. Piuttosto usate un panno umido facendo attenzione a non strofinare il display o i pulsanti che ci sono ai lati.

Stampi per waffle

Fare a meno di formine e stampi vari è praticamente impossibile per chi si diletta nella preparazione di dolcetti, biscotti o cioccolatini. Ed proprio per questo motivo che abbiamo deciso di provare per voi un set a marchio Amazon composto da due stampi da forno, entrambi in silicone, utile per realizzare dei fantastici waffle.

Potete scegliere se usare la forma rettangolare, con la griglia a "nido d’ape" caratteristica delle cialde dolci, oppure quella tonda per una variante creativa. Da uno stampo si ricavano 4 pezzi e dall'altro 5 (9 in totale) di dimensioni generose. La cottura dell’impasto all’interno delle formine è abbastanza uniforme e, una volta pronti, i waffle si staccano dagli stampi senza lasciare residui di impasto.

Il silicone resiste in forno fino a 220 gradi ma occhio a usare un paio di guanti da cucina o una presina quando estraete le formine dal forno: sono roventi. Piccolo spoiler: noi abbiamo provato ad usare gli stampi anche per realizzare dei gusci di cioccolato, quindi mettendoli in frigo, e vi confidiamo che il risultato è stato soddisfacente.

Infine, un suggerimento per il lavaggio: metteteli in ammollo con un po’ di detersivo per piatti in acqua tiepida, sciacquateli dopo circa mezz’ora e poi lasciateli asciugare all’aria o in uno scolapiatti. In alternativa, si possono anche lavare nella lavastoviglie. Noi abbiamo preferito la prima opzione onde evitare di deformare gli stampi.

Friggitrice ad aria

La friggitrice ad ariaè sicuramente il must-have del momento. Potevamo mai esimerci da provarla anche noi? Detto, fatto. Abbiamo scelto questa a marchio Amazon basic per due motivi: il costo (davvero accessibilissimo) e la capacità da 4 litri. Vi anticipiamo subito che il rapporto qualità-prezzo ci ha convinti perché, oltre ad essere multi-funzione, è anche molto solida e intuitiva.

L’elettrodomestico è dotato sia del classico cestello che di una padella sottostante (come le altre friggitrici ad aria) e di due manopole: una serve per regolare la temperatura, l’altra per impostare i tempi di cottura. Quando si illumina il pulsante ready, vuol dire che è pronta per l’utilizzo.

Se siete alle "prime armi", non lasciatevi intimorire dalle varie indicazioni che vengono riportate nel libretto di istruzione anche perché, come vi abbiamo preannunciato prima, l’utilizzo è davvero semplice. Inoltre, sulla superficie della friggitrice ad aria ci sono indicati alcuni suggerimenti di cottura, con relative illustrazioni, a seconda del tipo di alimento (pollo con patate, pesce, verdure eccetera).

Noi abbiamo provato a utilizzarla sia per cucinare del burger vegetali (quelli surgelati) che delle zucchine e una piccola crostata. Nel primo caso, il risultato ha soddisfatto a pieno le aspettative: la panatura era croccante e la polpa dei medaglioni di verdure molto morbido. Per le zucchine, invece, abbiamo optato per due modalità di cottura: una in assenza di olio e l’altra usandone uno in spray. Se volete ottenere un effetto del tipo "chips" potete fare a meno di aggiungere l'olio. In caso contrario, invece, conviene utilizzarlo. Insomma, dipende un po' dai gusti e dal tipo di consistenza che preferite.

Quanto alla crostata, il risultato è stato sorprendente: cotta a puntino e in tempi nettamente ridotti rispetto al forno tradizionale. Quindi, a nostro parere, questa friggitrice ad aria può rivelarsi utile anche per preparare dei piccoli dolci. Insomma, in linea generale, il prodotto ci ha soddisfatti.

