Giochi di squadra, i migliori per allenarsi a 60 anni

Dedicarsi ai giochi di squadra, a qualsiasi età, permette di ottenere due vantaggi fondamentali: mantenersi in forma e socializzare, rafforzando le relazioni e coltivandone di nuove. Per cimentarsi negli sport di gruppo, tuttavia, non è indispensabile essere perfettamente allenati né essere patiti del fitness. Le attività tra cui scegliere sono numerose e non mancano le opportunità per chi desidera divertirsi e allenarsi senza rischiare di farsi male.

Quali sono i migliori giochi di squadra per allenarsi a 60 anni? Ecco una selezione di attività che soddisfano sia i più sportivi sia coloro che preferiscono non strafare.





Bowling

Organizzare una partita a bowling permette di trascorrere una serata divertente in gruppo. È possibile praticare questa attività al chiuso, oppure approfittare di una bella giornata di sole per giocare all’aperto.

È sufficiente avere a disposizione una decina di birilli, da abbattere lanciando una palla sufficientemente pesante, cercando di abbattere il maggior numero possibile fino a conquistare il fatidico “strike”.

Il bowling permette di giocare singolarmente sia di organizzare delle squadre composte da un numero di giocatori variabile. I vantaggi per chi pratica quest’attività non mancano, sia dal punto di vista dell’allenamento fisico sia del divertimento in compagnia.

Bocce

Anche praticando il gioco delle bocce ci si allena in modo soft, sia al chiuso sia all’aria aperta. Le regole sono molto semplici, basta lanciare delle sfere rigide cercando di raggiungere o avvicinarsi il più possibile a un boccino più piccolo. È ammesso anche allontanare le bocce lanciate dagli avversari, colpendole con le proprie sfere.

Una partita a bocce consente di migliorare la flessibilità, l’equilibrio e la circolazione del sangue, tuttavia a beneficiarne è anche la mente: quest’attività, infatti, richiede più concentrazione di quanto possa sembrare.

Paintball

Cimentarsi in una partita di paintball non è un’impresa impossibile anche per chi non è più giovanissimo. Contrariamente a quanto si possa pensare, dotandosi dell’attrezzatura giusta e recandosi presso un centro specializzato e qualificato non si corrono particolari rischi e non sono previsti limiti di età.

Indossando una tuta ad hoc e una maschera per il viso, solitamente fornite dalla struttura stessa, ci si sfida a colpi di vernice utilizzando speciali marcatori e cercando di colpire gli avversari, anche con l’obiettivo finale di conquistare una base.

I benefici che possono derivare dalla pratica del paintball sono numerosi: oltre a rafforzare i muscoli delle braccia si potenzia la resistenza, la concentrazione e la coesione. I vantaggi non mancano anche per quanto riguarda l’opportunità di scaricare lo stress.

Caccia al tesoro

La tradizionale caccia al tesoro, infine, può trasformarsi in un’attività sportiva stimolante e impegnativa anche dal punto di vista fisico, accessibile anche ai meno allenati. Per sfruttarne tutti i vantaggi è possibile organizzarla all’aperto, in montagna, in un parco o perfino nel centro storico di una città d’arte.

Avendo a disposizione una mappa ad hoc e una serie di indizi progressivi, anche attraverso enigmi e rebus, ciascuna squadra non deve fare altro che acuire l’ingegno cercando di raggiungere la meta prima delle squadre avversarie. Per giocare al meglio occorre certamente essere veloci e curiosi, armandosi di scarpe comode e di molto intuito.