Giornata della suocera 2022, ecco tutti i regali e le idee per festeggiarla

Cade la quarta domenica di ottobre di ogni anno, ed è una giornata tutta dedicata a lei, la mitica suocera e che per molti equivale a una seconda madre. Un ruolo, il suo, spesso delicato, in alcuni casi troppo presente, e per questo motivo di scontro all'interno della coppia. Ma il più delle volte la suocera è una figura di riferimento, in grado di donare amore e anche sostegno. Tra le tante giornate dedicate spicca anche la sua, e che affonda le radici nell'America degli anni '30 con una prima edizione con tanto di giuria e con l'elezione della regina delle suocere.

Ma se l'altra metà della coppia si sceglie per amore e affetto, una suocera invece entra in automatico nella vita del nuovo nucleo sentimentale. Una presenza con un proprio carattere e una propria indole che, in alcuni casi, può incidere sulle dinamiche emotive della stessa coppia. Di sicuro è un'entità positiva, di supporto, amorevole, al pari di una madre e per questo merita di essere festeggiata. Come? Ecco qualche idea regalo, perfetta per celebrazioni in grande stile.

Cofanetto relax

Ideale per un'esperienza di puro benessere, è il cofanetto SmartBox con la possibilità di scegliere tra 14.500 trattamenti dedicati. Un'idea regalo utile per celebrare un'occasione speciale, come quella della giornata della suocera. All'interno del box è presente un assegno regalo, senza indicazione di prezzo. Oltre alla guida cartacea con le informazioni sulla gamma di esperienze e le istruzioni per usufruire del servizio selezionato. La scelta è davvero vasta tra trattamenti viso, massaggi, attività fitness, percorsi benessere, cura dei capelli e del corpo e molto altro. Scopri il prodotto su Amazon.

Foulard di seta

Un articolo elegante, leggero e impalpabile ma raffinato, il foulard di seta è un dono dal tocco delicato. La scelta è vasta tra le tante colorazioni presenti, in un gioco di trasparenze, decori e nuance molto accattivanti e ideali per ogni tipologia di outfit. Un dono che ogni suocera potrà gradire e apprezzare. Scopri il prodotto su Amazon.

L'inverno dei leoni

Il regalo perfetto per le amanti della lettura e delle saghe familiari storiche, è L'inverno dei Leoni di Stefania Auci. Libro vincitore del Premio bancarella 2022 è la seconda parte delle vicende della famiglia Florio, ambientato in Sicilia tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX. Un testo narrativo ricco di passioni, di conquiste, di confronti familiari, di rivalse ma anche un'avventura attraverso il tempo. Scopri il prodotto su Amazon.

Tazza mug

È in ceramica decorata la tazza di Mugffins, super colorata e multiuso ideale per sorseggiare la propria bevanda preferita, dalla colazione alla cena compresa. La scritta decorativa presente è un'idea originale per celebrare la suocera del cuore, che sicuramente potrà apprezzare il simpatico dono. Di finissima qualità è ricoperta da uno strato di vernice, che ne consente l'introduzione anche nel microonde. Un oggetto sicuramente unico che potrebbe trovare spazio anche sulla mensola del soggiorno, come vero elemento di decoro. Scopri il prodotto su Amazon.

Idromassaggiatore plantare

Un vero toccasana per i piedi stanchi e le gambe gonfie, è l'idromassaggiatore plantare di ‎HoMedics in grado di offrire un pediluvio rilassante e tonificante al contempo. Con il vantaggio di un momento termale direttamente tra le mura di casa, per allontanare ansia e stress, scrollando via tutta la stanchezza della giornata. L'idromassaggiatore garantisce una temperatura costante per tutto il tempo dell'utilizzo, per un effetto relax assicurato. Inoltre, la pietra pomice esfoliante inclusa nella confezione, permette di ottenere piedi lisci e pelle meno ruvida. Scopri il prodotto su Amazon.

Bracciale elegante

Un dono raffinato e senza tempo, è il bracciale da donna collezione Cerchi di Morellato in acciaio e con una piccola pietra luminosa, un cristallo bianco. Il bracciale rigido ma dalla linea liscia presenta una chiusura a moschettone, per un articolo dal look elegante e raffinato ma perfetto in ogni occasione. Un dono raffinato per la suocera del cuore. Scopri il prodotto su Amazon.