Cosa regalare a una donna di 70 anni? Tante idee per il regalo perfetto

Scegliere il regalo perfetto per una donna di 70 anni non è sempre facile. Talvolta ci si può crucciare per giorni e giorni senza venirne a capo. Il rischio, quando si è a corto di idee, è quello di ripiegare sul solito set di tazzine da caffè oppure sul classico foulard con stampe improponibili e colori decisamente demodé. Per non parlare di vestaglie da camera, ciabatte e pigiami: da depennare all'istante dalla lista. Se non altro perché basta poco per sorprendere la persona cara con un dono esclusivo e personale.

Come scegliere un regalo

Quando si sceglie un regalo per qualcuno, indipendentemente dall'età e dal sesso, occorre fare delle valutazioni di sorta sugli gli hobby, la personalità e le abitudini del destinatario. Del resto che senso avrebbe regalare un kit da giardinaggio, per esempio, a una persona sprovvista di "pollice verde"?

Per evitare flop, tempo fa, alcuni ricercatori hanno elaborato una strategia infallibile. Due i suggerimenti da annotare: il regalo deve rendere felice il destinatario e suggellare/confermare il rapporto tra destinatario e ricevente. Una dritta utile, no?

Poi bisogna fare delle valutazioni sul tipo di ricorrenza (festività, compleanno eccetera): non esistono regali passepartout. Infine, è fondamentale stabilire un budget. Ricordate che non sempre il dono più costoso è necessariamente quello più gradito. Talvolta un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini o un invito a cena possono fare davvero felice la festaggiata.

Qualche idea regalo

Se la destinataria del regalo è una divoratrice di libri, una raccolta di poesie o un romanzo è sicuramente un omaggio azzeccatissimo. Si potrebbe personalizzare il volume con un segnalibro oppure con una dedica speciale.

Un'altra valida opzione può essere un coupon per concerti e spettacoli. In generale, un voucher regalo da destinare a eventi culturali, che si tratti di mostre d'arte o commedie teatrali, ad esempio, è sempre ben gradito.

Maquillage e profumi? Perché no. In ambito cosmetico ci si può davvero sbizzarrire con creme idratanti per il corpo, maschere antirughe ed esfolianti per il viso. Per non parlare di profumi, essenze, acque profumate e fragranze che sono sempre una garanzia, a qualunque età.

Lo stesso si dica per borse e accessori moda Un regalo di tendenza per la stagione autunno/inverno 2022, ad esempio, sono i guanti sia in pelle che in tessuto. Perfetti per una donna di 70 anni che vuole stare al passo coi tempi.

Preziosi e gioielli vari non sono da meno. Dalle collane di perle - un intramontabile classico - a spille e bracciali con gemme incastonate. Anche gli orecchini, magari un paio non eccessivamente vistoso, potrebbero fare al caso per compleanni e ricorrenze speciali.

Un kit da degustazione di tè e tisane è un'altra ipotesi da prendere in considerazione. E infine, un regalo tecnologico: uno smartwatch, un cornice digitale o anche un tablet saranno senza dubbio graditissimi.