Giorni della Merla, 5 look da indossare nel periodo più freddo dell'anno

I giorni della merla sono noti per essere i giorni più freddi dell’anno.

Sono gli ultimi tre giorni di Gennaio e sono caratterizzati da un repentino calo delle temperature che rende le giornate più gelide. In quei determinati giorni però ci si può coprire senza perdere glamour.

Numerosi sono gli outfit caldi che si possono copiare senza rinunciare al proprio stile. Il segreto nelle giornate invernali è quello di optare per il gioco del layering, noto come stratificazione o sovrapposizione. Lo si può concretizzare mixando i capi basic in maniera sofisticata, a più livelli per un effetto chic che non passa inosservato e che può essere valido per diverse occasioni.

Per l’occasione vi suggeriamo cinque look facili da copiare e da indossare a prova di freddo.

Piumino corto con pantaloni di velluto

Il piumino è il capo spalla imbattibile per fronteggiare il freddo delle giornate invernali. Basta scegliere uno dal taglio sofisticato e raffinato da abbinare a dei pantaloni in velluto dal tessuto caldo e avvolgente e dal taglio sartoriale. Ai piedi immancabili gli stivaletti e una it bag per un risultato finale davvero chic. Un look da sfoggiare da mattina a sera anche in ufficio e nelle occasioni formali e speciali.

Cappotto lungo con abito in lana

Quest’anno il cappotto extra lungo dal taglio sofisticato e in grado di avvolgere tutta la silhouette è una delle tendenze più amate in tema di capispalla. Dona un’eleganza inedita e che non passa inosservata. Sotto può essere abbinato un abito in lana colorato. Da abbinare rigorosamente a collant colorati coprenti. Ai piedi un paio di decolleté col tacco alto conferiscono un tocco di sensualità.

Cappotto in maglia con jeans skinny

Il cappotto in maglia versione lunga fino ai piedi o corta protegge dal freddo invernale e dalle intemperie con un tocco di originalità ed eleganza. Si abbina alla perfezione con il jeans skinny che slancia la figura e aderisce come una seconda pelle abbinato a stivali avvolgenti in pelle o camoscio che arrivano fin sotto al ginocchio.

Giacca in shearling con pantaloni a palazzo

La giacca in shearling color miele o caramello è l’alternativa al piumino. Di ispirazione anni Ottanta è un vero e proprio passe-partout da abbinare ad un look casual. Perfetto l’abbinamento con dei jeans scuri o pantaloni modello palazzo e stivali texani nella stessa sfumatura di colore.

Giacca pelosa con mini e leggings

Look tanto amato dalle estimatrici dello street style consente una stratificazione degna di nota.

Come capo spalla immancabile la giacca pelosa midi che si consacra una grandedel 2026. Da abbinare ad una mini in velluto da portare sopra i leggings neri per un comfort a prova di freddo. Completano il look grintoso un paio di anfibi.